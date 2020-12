Raf Van Brussel kreeg live op de radio plots geur en smaak terug na corona: “Ik dacht: is dit nu echt?”

RadioEen opmerkelijk moment in de JOE-studio deze week. Presentator Raf Van Brussel (49) wist niet wat hem overkwam toen chef Seppe Nobels, bekend van zijn restaurant Graanmarkt 13, er te gast was om een speciale kroket voor te stellen die hij heeft ontwikkeld voor de actie ‘Kroketten voor iedereen’. Voor het eerst sinds lang kon Raf Van Brussel plots weer geur en smaak ervaren, en die liet hem duidelijk niet onberoerd.

Raf Van Brussel (49) en Rani De Coninck (50) waren begin november even niet te horen op radiozender JOE. De presentators zaten toen in quarantaine, na een positieve coronatest. Maar Van Brussel droeg de gevolgen nog steeds met zich mee. “Na mijn besmetting kon ik totaal geen smaken of geuren meer waarnemen, werkelijk niets”, zegt Raf. “Dat was nog steeds zo, tot chef Seppe dus op bezoek kwam om zijn kroket te maken.”

“Net omdat ik geen smaak of geur meer had, liet ik het gebeuren aanvankelijk grotendeels aan Rani over. Ik hield mij een beetje afzijdig”, vervolgt Raf. “Maar plots begon ik toch de smaak van die kroket te proeven, tot mijn eigen ongelofelijke verbazing. Ik proefde voor het eerst sinds lang weer champignons en kruiden. (lacht) Ik dacht: is dit nu echt? Hij overviel mij eigenlijk echt keihard.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Raf Van Brussel was duidelijk verrast door het gebeuren. © JOE

‘Het gaat enkel beter’

Sindsdien gaat het ook enkel beter met zijn smaakvermogen: “Ja, het gaat echt de goede kant op”, zegt Raf. “Ik heb ondertussen al een smakelijke pasta gegeten en had toch zeker 60% van mijn smaken terug. Uiteindelijk leer je daar ook wel mee omgaan, hoor. Ik had verder geen andere blijvende symptomen van corona, dus dan leer je dat ook wel te relativeren. Want uiteindelijk, als het daar dan bij blijft? Het had allemaal veel erger kunnen zijn.”

Van Brussel beschrijft zijn besmetting als een bevreemde ervaring. “Alsof heel mijn hoofd vol snot zat”, vertelt hij. “Ik had een hele vreemde vorm van hoofdpijn in de achterkant van mijn hoofd, die met niets te bestrijden viel en die ik niet kon plaatsen. Dat was iets dat ik nog nooit zo had gevoeld. Zo is dat begonnen, en na een dag of drie viel dan mijn reukzin weg. Quasi meteen daarna kon ik ook geen smaken meer ervaren, en ging ik in quarantaine. Vervolgens liet ik me testen, waarna dus bleek dat ik besmet was met corona. Zo ging de bal aan het rollen.”

LEES OOK: