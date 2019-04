Raf Van Brussel en Tess Goossens blikken terug op 10 jaar JOE: “En toen werd die luisteraar aangereden door een vrachtwagen” Jacob De Bruyne

01 april 2019

00u00 10 Showbizz Feest aan de Medialaan, want JOE bestaat vandaag tien jaar. Dat viert de radiozender met een uitzending van 24 uur én een voet aan de grond in Nederland. De zender voor de 'frisse' veertiger is een succesverhaal geworden en dat is mede te danken aan Raf Van Brussel (48) en Tess Goossens (37). Zij waren er vanaf dag één bij. "Het was liefde op het eerste gezicht."

Op 1 april 2009 moest Fortis schoorvoetend toegeven dat het het jaar voordien een recordbedrag van 28 miljard euro verlies had gemaakt en speelden de Rode Duivels onder René Vandereycken tegen Bosnië een kwalificatiewedstrijd van alles of niets (het werd niets). Maar op 1 april 2009 kreeg ook de nogal grijze oldieszender 4fm een nieuw leven dankzij Medialaan. JOE fm - in 2016 omgedoopt tot JOE - zag het levenslicht. Tess Goossens en Raf Van Brussel, twee pioniers van het eerste uur, halen herinneringen op. En dat zijn er nogal wat. "Het bezoek van Johnny Logan zal ik nooit vergeten", zegt Tess. "Mijn collega's hebben een hekel aan zijn 'Hold Me Now', maar het is echt één van mijn lievelingsnummers. Tijdens de live-versie in de studio keek hij de hele tijd recht in mijn ogen. Hij verwerkte toen zelfs mijn naam in het lied en nadien gaf hij me een innige knuffel. En toen ik de volgende dag naar het werk ging, stond daar een gigantische bos bloemen op me te wachten. Aan het boeket met tientallen rode rozen hing een kaartje met daarop een kus van Logan. Dat heb ik thuis toch moeten uitleggen. (lacht)"

Liefdesproblemen

Tess, die nu elke middag 'De nummer 1 show' presenteert, maakte bij JOE haar radiodebuut, na jaren tv-werk voor VTM. "Ik herinner me vooral dat ik het heel erg spannend vond. Ik presenteerde toen het programma 'Heartbeats', waarin we liefdesproblemen van de luisteraars bespraken. Heel fijn. In rechtstreeks contact met je publiek staan, dat was ik niet gewend op televisie. Het was liefde op het eerste gezicht met de radio."

Raf Van Brussel, die samen met Rani De Coninck het spitsblok tussen 16 en 19 uur aan elkaar praat, kreeg bij de start van JOE meteen een prominente plek in het zendschema. Hij presenteerde toen samen met Alexandra Potvin de allereerste ochtendshow op JOE. Daarvoor had hij al een hele tijd een vaste rubriek in het ochtendblok van Deckers en Ornelis op Qmusic. "Ik herinner me dat ik erg vereerd was toen Erwin (Deckers, die na zijn werk voor Qmusic programmadirecteur radio werd bij Medialaan, red.) mij het voorstel deed", zegt Raf. "De radio, en dat brandende rode lichtje wanneer je in de ether bent, heeft voor mij altijd iets magisch gehad. Ik heb het overlegd met mijn vrouw en ben er toen met veel plezier aan begonnen."

Auto-ongeval on air

Uit zijn tijd bij de ochtendshow herinnert Raf zich nog een opmerkelijk gesprek met een luisteraar, dat hem nog altijd kippenvel bezorgt. "Het moet in het tweede jaar zijn geweest. We hingen aan de lijn met een leuke dame die problemen had met het vinden van een kerstcadeau. We waren aan het afronden, maar opeens begon de dame zich uitgebreid te verontschuldigen: 'Sorry, maar ik denk dat ik word aangereden door een vrachtwagen', zei ze eerst nog kalm. Opeens begon ze ontzettend hard te gillen en viel de verbinding weg. We hebben toen meteen een plaat gestart en de dame teruggebeld. Ze nam niet meer op en dan hebben we maar naar de politie gebeld omdat we wisten in welke file ze stond. Toen we een halfuur later terugbelden, was het de politie die de telefoon opnam. Die vertelde dat de vrouw in shock was, maar geen ernstige verwondingen had. Dat was schrikken.”

Vanaf nu ook in Nederland

Qmusic, die andere zender van Medialaan, kreeg al in 2005 een Nederlandse variant. Nu wordt ook JOE gelanceerd bij onze noorderburen. Vanaf vandaag is de zender er digitaal te beluisteren. Hoewel er meestal non-stop muziek gedraaid zal worden, krijgt de Nederlandse JOE ook een eigen ochtendshow. De Nederlandse dj Erik van Roekel komt over van Qmusic Nederland om die te presenteren.

Lady Gaga of Lady Goossens?

De verjaardag van JOE inspireerde Tess Goossens ook voor een heuse verkleedpartij. In haar middagprogramma draait ze steevast nummer 1-hits uit het verleden en tien jaar geleden was dat 'Poker Face' van Lady Gaga. Daarom hees de Antwerpse zich in een strak latexpakje en nam ze zelfs een eigen versie van het nummer op. "Dit smaakt naar meer, ik mis muziek maken echt", aldus Tess. "Al verschoot ik toch even toen ik het pakje zag liggen. Dat waren ze blijkbaar gaan halen in een seksshop. (lacht)"