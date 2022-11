Raf en Toon waren de allerlaatsten om Nicole en Hugo te zien optreden: “Het was de mooiste dag van mijn leven”

Muziek “De naam van Tom Dice blijft vallen”: op 14 januari kennen we de Vlaamse inzending voor het Songfesti­val

Na twaalf jaar keert de openbare omroep terug met ‘Eurosong’ en gaat ons land voluit voor de winst. In de wandelgangen weerklinken namen als The Starlings, Cherine en Loredana, maar wie voor ons naar Liverpool afreist, horen we bij de finale op 14 januari in het Brusselse Paleis 12.

