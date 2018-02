Raf en Rani over hun radio-uitzending onder water: "Wat een avontuur" DBJ

28 februari 2018

21u33

Bron: Joe 1 Showbizz Het was echt een stunt. Het radioduo Raf Van Brussel en Rani De Coninck zond ter gelegenheid van de slotdag van Tournée Minérale een uur lang uit van onder water. "We hadden hier weken naartoe gewerkt."

Het Joe-avondspitsduo Raf Van Brussel en Rani De Coninck heeft zich afgelopen maand ingezet voor Tournée Minérale. Vandaag, woensdag 28 februari 2018, eindigde de maand zonder alcohol-campagne met een hoogtepunt: Raf en Rani doken letterlijk onder en maakten een unieke radio-uitzending onder water. Het avondspitsduo deed hun avondshow (16.00 - 19.00) niet in de Joe-studio, maar wel in het zwembad Nemo 33 in Ukkel waar ze een uur lang onder water radio hebben gemaakt.

Joe-luisteraars konden de unieke uitzending volgen via de Facebook-livestream, op de radio en live ter plaatse. Tijdens de onderwateruitzending kwamen Sandra Bekkari en Kürt Rogiers langs om hen te steunen en leidde het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx de avondshow mee in goede banen.

Raf en Rani: “Vandaag was het eindelijk zover. Wat een avontuur! We hebben hier weken naar toe gewerkt om het einde van onze deelname aan Tournée Minérale op een bijzondere manier te vieren. We hebben een aantal keer moeten oefenen om onder water radio te maken, want het is niet evident. In die bubbel is het ontzettend warm en je moet echt op je ademhaling letten.”

Het Joe-avondspitsduo ging afgelopen maand heel ver om Joe-luisteraars te overtuigen om zich aan te sluiten bij de Joe-groep op de website van Tournée Minérale en een maand geen alcohol te drinken. Zo hebben Raf en Rani bij 500 deelnemers hun avondshow gepresenteerd in een aardbei- en bananenpak als verwijzing naar smoothies. Bij 1000 deelnemers presenteerden ze in duikpakken, om al in de sfeer te komen van de onderwateruitzending.