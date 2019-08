Radiozenders beginnen maandag al aan hun najaar: veel zekerheden, behalve rond Peter Van de Veire Redactie

23 augustus 2019

00u00 0 Showbizz Op televisie begint de grote concurrentiestrijd pas op 2 september, maar op de radio barst die strijd vanaf maandag al los. Meer dan ooit zal het pleit beslecht worden in de ochtendshows, waarin elke zender zijn grootste kanonnen naar voren rolt. Welke vaste waarden blijven behouden en wat is er nieuw?

Qmusic-dj's Sam De Bruyn (32) en Wim Oosterlinck (46) kregen deze week al het gezelschap van hun nieuwe collega Inge De Vogelaere. De 25-jarige spring-in-'t-veld vervangt Heidi Van Tielen in het ochtendblok en kreeg als vuurdoop tien opdrachten voorgeschoteld, die ze vóór 6 september dient af te werken.

Nog vernieuwingen bij Q: Vincent Fierens (27) krijgt - samen met zijn voormalige producer Joren Carels (28) - tussen 20 en 22 uur een nieuwe show die 'RLF' zal heten. Wat daar precies mee bedoeld wordt, maken ze volgende week duidelijk.

In het weekend lanceert Q de langste en grootste hitlijst van Vlaanderen. In 'De favoriete 100' worden nummers die tijdens de week de meeste online duimpjes hebben gekregen netjes opgelijst en afgespeeld tussen 10 en 16 uur.

Peter Van de Veire (47) en de zijnen zorgen voor het grootste vraagteken van het najaar. Wie zal immers in de voetsporen van Julie Van den Steen treden nadat die eind mei bekendmaakte dat ze stopt als sidekick van de MNM-ochtendshow? Peter maakt het maandag rond een uur of acht zelf bekend in zijn eerste ochtendshow van het najaar.

Ann Reymen (42) blijft het middaguurtje op MNM verzorgen, maar doet dat voortaan met het nieuwe sport- en gezondheidsprogramma 'Boost'.

Ook Brahim Attaeb (35) krijgt een nieuw programma op de jongerenzender van de VRT. Naast het blok in de voormiddag presenteert hij zondagavond om 20 uur ook 'BFF', een programma waarin vrienden plaatjes voor elkaar kunnen aanvragen.

Weinig nieuws bij Radio 2 dit najaar. Het doordeweekse schema, met een ochtendprogramma per regio en 'De inspecteur', 'Plaat préféré' en 'De madammen' in de voormiddag, blijft behouden.

Kim Debrie (41) neemt vanaf september de plaats in van Luc Verschueren, die afgelopen jaren op zaterdagochtend 'Start je dag' (6-8 uur) presenteerde. Debrie werkte voorheen vooral achter de schermen en presenteert tot en met volgende week nog 'Plage préférée' aan de kust.

Bij Joe keert een oude bekende terug naar het ochtendblok. Vanaf 2 september neemt Anke Buckinx (39) na haar zwangerschapsverlof opnieuw plaats naast Sven Ornelis (46). Oudgediende Kürt Rogiers (48), die de voorbije weken weer even naast zijn maatje Ornelis stond, mag zich nu volop gaan voorbereiden op 'Beat VTM'.

Het middagblok op Joe kreeg een make-over. Tess Goossens (37) blijft weliswaar presenteren tussen twaalf en één, maar ze doet dat voortaan vanuit een limousine. Daarmee rijdt ze langs bedrijven om collega's op te pikken voor een chique lunch en een vlotte babbel.

Ann Van Elsen (39) keert terug naar het weekend van Joe. Morgen ontvangt ze Karen Damen en haar zoon Sky als eerste gasten van haar praatprogramma 'De familie Van Elsen'.

Bij Studio Brussel zijn er dit najaar weinig grote wijzigingen. Michèle Cuvelier (27) presenteert vanaf 2 september opnieuw de ochtend en ook Eva De Roo (31) staat er weer voor het avondblok tussen 16 en 19 uur. 'Sports Late Night'-gezicht Joris Brys (30) kreeg een promotie. Naast 'Vuurland' op zondagmiddag presenteert hij voortaan ook het blok tussen 9 en 12 uur. Hij volgt daarmee de overleden Christophe Lambrecht op.

'De ochtend' op Radio 1 blijft ongewijzigd. De duo's Xavier Taveirne & Benedikte Coussement en Michaël Van Droogenbroeck & Sara Vandermosten wisselen weer elke week af.

Vincent Byloo (37) neemt dit radioseizoen de plaats in van Karolien Debecker tussen 9 en 10 uur. In 'Byloo' gaat hij elke weekdag muzikaal op wandel met de actualiteit en verzorgt hij de soundtrack bij het nieuws.

Debecker (40) verhuist naar de avond voor 'Dwars' (19-20 uur), waarin ze op dinsdag, woensdag en donderdag mensen met een afwijkende mening aan het woord laat.