Radiozender Willy brengt eerste eigen LP uit DBJ

25 mei 2020

06u00 0 Muziek Radiozender Willy, het digitale rockbroertje van Qmusic en JOE, brengt vandaag een eerste eigen LP uit met daarop livenummers van bekende en minder bekende artiesten. Daarnaast start de zender binnenkort ook met een top 100 gewijd aan de honderd beste gitaarriffs aller tijden.

Op de LP ‘Belgian Music Matters volume 1' staan livesessies van gevestigde waarden als K’s Choice en Stef Kamil Carlens, maar ook nieuw talent krijgt zijn kans. Opkomende groepen als Tin Fingers, Fulco en Black Leather zijn op de plaat te horen.

Willy-dj Sofie Engelen: “Belgische artiesten, klein en groot, liggen Willy nauw aan het hart. Sinds de start van de zender in oktober vorig jaar hebben we het geluk gehad om al heel veel mooie live-sessies op te nemen in de Willy-studio met lokale bands. Met deze LP willen we een signaal geven dat Willy nieuwe lokale acts en ook gevestigde artiesten actief blijft ondersteunen.”

Top 100

Daarnaast start de zender ook met een nieuwe top 100 gewijd aan de 100 beste gitaarriffs. De ‘Riff top 100' zal de lijst gaan heten en zal op dinsdag 9 juni te horen zijn op Willy tussen tien uur ‘s morgens en zes uur ‘s avonds. Willy-luisteraars kunnen nog tot zondag 31 mei stemmen op hun favoriete nummer via willy.radio.

De datum voor de top is trouwens niet toevallig gekozen want op 9 juni is de iconische gitarist Les Paul jarig. Hij ontwikkelde als één van de eersten een elektrische gitaar met massieve klankkast. Ter ere van zijn verjaardag geeft Willy die dag ook een gitaar weg aan één van de Willy-luisteraars.