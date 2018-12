Radiozender Joe opent kersthuis op de Grote Markt van Antwerpen Dieter Lizen

15 december 2018

00u00 0 Showbizz Joe-dj's Raf Van Brussel en Rani De Coninck mochten gisteravond het Joe Christmas House openen op de Antwerpse Grote Markt. Nog tot eind december maakt de zender er elke dag live radio in een betoverend kerstdecor. Bart De Wever mocht de lichtjes van de kerstboom aansteken. "Maar politici zijn beter in stekkers uittrekken", zei hij.

De Antwerpse Grote Markt is dankzij de prachtig verlichte gevels, de kerststalletjes en de vuurkorven sowieso al extra gezellig dezer dagen, maar radiozender Joe doet daar met het Joe Christmas House nog een schepje bovenop. Presentator Raf Van Brussel voelde zich als een kind in een snoepwinkel. "Ja jongens, hoe geweldig is dat hier? Het Christmas House is zelf eigenlijk een reuzenkerststal vol met lichtjes, geweien, kerstballen en cadeautjes. De mensen moeten echt eens naar hier afzakken om de sfeer te proeven, want met het Christmas House willen we bij Joe bewijzen waarom december echt 'onze maand' is. Hier zal elke dag van 12 uur tot 23 uur live radio gemaakt worden in een gezellige kerstsfeer. We spelen natuurlijk de allerbeste kerstmuziek en er komen heel wat bekende muzikale gasten."

Bart De Wever kreeg als burgemeester de eer om de lichtjes van de Joe-kerstboom aan te steken, maar dat ging niet bepaald vlot. "We hebben meer ervaring met het uittrekken van stekkers in de politiek", grapte de N-VA-frontman. "Verdomme, wat voor een gerief is dat hier, zeg", vloekte hij. Bij een derde poging en met de hulp van de kerstelfjes Viktor en Asia lukte het uiteindelijk toch.

Rani De Coninck moest, tussen het poseren met fans door, niet lang nadenken over haar favoriete kerstplaat: 'Driving home for Christmas' van Chris Rea. Die plaat brengt me helemaal in de mood voor de feestdagen. Hij zal zeker nog wel een keertje de revue passeren."

De Joe-presentatoren hebben ook een originele manier bedacht om hun muzikale gasten enkele kerstdilemma's voor te schotelen. Elke vraag zit verpakt in een eitje dat de gasten uit het achterste van een (plastic) gebraden kalkoen moeten plukken.

De komende dagen zullen onder meer Udo, Tom & Kato, Silvy De Bie en Delv!s hun opwachting maken in de blokhutstudio. "21 december wordt ook erg speciaal", belooft Rani. "Want dan schakelen we door naar het Antwerpse Theaterplein voor het Joe Christmas Ball, een groot feest met Niels Destadsbader en Clouseau. Tussendoor zorgen onze Joe-dj's voor de sfeer. Dat gratis feestje mag je niet missen."