Radiostem Nasrien Cnops over symboliek van haar tatoeages: “De vijf puntjes op mijn pols staan voor ons gezin”

Nasrien Cnops over symboliek van haar tatoeages: "De vijf puntjes op mijn pols staan voor ons gezin"

05 augustus 2020

14u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De tattoo-teller van NRJ-radiostem Nasrien Cnops (31) staat op zeven. Haar eerste was bescheiden: “Op mijn rechterpols staan vijf puntjes als symbool voor ons gezin: mijn ouders, twee zussen Aaike en Thanée en ik. We zijn heel close, dus vond ik het gepast om dat te vereeuwigen. Niet toevallig daar: ik kan die puntjes perfect op mijn hart leggen”, vertelt Nasrien in Dag Allemaal.

“Vorig jaar liet ik op de zijkant van mijn linkerpols een zandloper tatoeëren. Omdat ik hard en snel leef. Alles wat ik in mijn hoofd heb, wil ik meteen”, vertelt Nasrien. “Daardoor knal ik soms met mijn gezicht tegen de muur, met alle fysieke en mentale gevolgen van dien. Mijn zandloper helpt me me te herinneren dat ik het wat rustiger aan moet doen. Het is mijn ‘slow down’-knopje.”

“De tattoo op de rechterkant van mijn rug is voor interpretatie vatbaar: je ziet er ofwel een zonsopgang of -ondergang in”, gaat ze verder. “Ik heb wel wat zever in mijn leven gehad waardoor ik behoorlijk diep gezeten heb. Ik trok me toen onder meer op aan de gedachte dat de zon iedere avond ondergaat, maar ook iedere ochtend weer opkomt. Die lijn kan je doortrekken: hoe zwaar je dag ook was, morgen is er weer een nieuwe. Die tatoeage staat op mijn rug, omdat ik die donkere tijd achter me wil laten.”

“Vorig jaar heb ik het weer even moeilijk gehad, maar intussen gaat het weer goed met me”, aldus Nasrien nog. “Op mijn linkerzij heb ik ook nog ‘Into My Arms’ staan met een klein tekeningetje bij, geschreven en gemaakt door mijn mama. Om onze sterke band te benadrukken. En omdat het een geweldig nummer van Nick Cave is.”

