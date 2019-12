Radiostem Joris Brys nam het middagblok over van overleden Christophe Lambrecht: “Ik ben toén pas gaan beseffen wat radio voor mensen betekent” SDE

17 december 2019

16u00

Bron: HUMO 1 Showbizz Binnenkort is Joris Brys (31) zeven dagen lang op Studio Brussel te horen tijdens de Warmste Week. Nochtans werkt hij amper een jaar bij de zender. Het vak leerde hij van de onlangs overleden Christophe Lambrecht, vertelt hij in HUMO.

“Ik heb maar twee keer een halfuur samen met hem in de studio gezeten, maar in die korte tijd heb ik ontzettend veel bijgeleerd”, herinnert Joris Brys zich zijn eerste momenten met Christophe Lambrecht. “De eerste keer dat ik ‘Vuurland’ ging opnemen, was op een woensdag. Christophe zorgde dat hij erbij was, in de regiekamer. Na twee nummers keek ik achterom: daar stond hij met zijn twee duimen omhoog. Ik was volledig in de war door al die knoppen - ik word nog altijd zenuwachtig van de technische kant van radio maken - en halverwege, toen ik een plaat had opgezet, kwam Christophe binnen.” Dat betekent slecht nieuws, dacht Brys. “Maar hij vroeg: ‘Heb jij thuis een radiostudio?’ ‘Euh, nee.’ ‘Het is precies of je doet dit al jaren!’ Na de uitzending kwam hij mij vastpakken: ‘Echt goed gedaan, jongen.’ En dan nog eens een bericht achteraf: ‘Joris, ik was ontroerd door je metier en je muzieksmaak. Well done, boy.’ Ik heb daar meteen een screenshot van gemaakt om naar mijn zus te sturen: ‘Kijk, kijk!’”

Na de dood van Christophe kreeg Joris de vraag om het middagblok van hem over te nemen. De reacties waren overweldigend, klinkt het. “Ik ben tóén pas gaan beseffen wat radio - en vooral: dat tijdslot - voor mensen betekent. Het was hartverwarmend. Toen het zover was, begonnen mensen me via de app meteen te bestoken met de liefste berichtjes. Dat zij daar de tijd voor namen... ‘t Waren veelal kleine dingen. ‘Goed bezig!’ ‘Klinkt top!’ Of zelfs: ‘Fijne stem, goeie muziek: Christophe zal hierboven fier meeluisteren.’”

Lees het volledige interview met Joris in HUMO.