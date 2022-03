Radiostations over heel Europa draaien ‘Give Peace a Chance’ van John Lennon voor Oekraïne

TV Tik­Tok-fenomeen Nicolas Caeyers speelt 11 verschil­len­de personages in ‘Couples Therapy’

Het lijkt erop dat Nicolas Caeyers (29) goed op weg is om na TikTok ook je tv-scherm te veroveren. Hij presenteert niet alleen ‘We Like to Party’ op VTM GO, maar speelt nu ook mee in de nieuwe sketch-reeks ‘Couples Therapy’, die vanaf vrijdag 4 maart te zien zal zijn op Streamz.

