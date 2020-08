Radioprogramma ‘Het eenzame hartenbureau’ keert terug op Ment TV SDE

28 augustus 2020

06u40

Bron: NB 0 Showbizz Begin jaren 90 was ‘Het eenzame hartenbureau' een van de opvallendste programma’s van Radio 2. Luisteraars legden hun ziel bloot bij presentator Edwin Ysebaert (60) en vertelden over hun emotionele problemen. Nu keren het programma én de presentator terug op Ment TV, schrijft Het Nieuwsblad.

Nog dit jaar zal ‘Het eenzame hartenbureau’ te zien zijn op Ment TV. “Het wordt een equivalent van het radioprogramma, maar dan met beeld", belooft Marc Hallez, zaakvoerder van Ment TV, in het Nieuwsblad. Ook de originele presentator, Edwin Ysebaert, keert terug. “’Het eenzame hartenbureau’ heeft een grote impact gehad, ook al heeft het slechts een zeventiental maanden gelopen”, vertelt hij. “Nadat het programma onder druk vanuit diverse hoeken afgevoerd werd, wou ik er niets meer van weten. Maar met ouder worden kwam de goesting om de draad weer op te nemen terug.”

Nadat Ysebaert te gast was in het programma ‘Hadiemicha’, is de bal aan het rollen gegaan. “We zijn gaan brainstormen over hoe we dat konden aanpakken", vertelt Hallez. “Behalve op tv, zouden we het programma ook via de app en op diverse platformen kunnen aanbieden." Dat er risico’s aan het programma, waarin luisteraars over hun emotionele problemen vertellen, verbonden zijn, beseft hij. “Er zullen mensen bellen die in een heel donkere periode zitten. We zullen weleens naar de zelfmoordlijn moeten doorverwijzen en we zullen mensen tegen zichzelf moeten beschermen. Maar Edwin Ysebaert heeft voldoende metier om daarmee om te gaan.”