Radiopresentator zet Angèle voor schut, maar zangeres laat zich niet doen: “Je doet alsof ik een heks ben” BDB

21 maart 2020

11u28

De bekende Franse radiopresentator Sébastien Cauet is kwaad op Angèle. Voor zijn programma op zender NRJ had hij enkele bekende figuren gevraagd om een solidariteitsactie rond de coronacrisis te steunen, maar de 'Tout oublier'-zangeres weigerde deel te nemen aan het initiatief. Cauet maakte op de radio duidelijk dat hij dat niet ok vond. "Toon eens wat respect. Ik steun de ziekenhuizen op mijn manier", reageert Angèle op Instagram.

Voor het radioprogramma ‘C’Cauet’ zette Sébastien Cauet vrijdag een actie op poten om het ziekenhuispersoneel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De presentator wil geld inzamelen door enkele voorwerpen van sterren te veilen. “Alle artiesten wilden meewerken, behalve eentje”, zei hij in z’n show. “Ze heeft persoonlijke redenen hiervoor. Het lijkt alsof niets haar raakt. Maar ja, Angèle wou liever niet deelnemen.” De presentator liet daarbij z’n ontgoocheling duidelijk blijken en zette de zangeres zo publiekelijk voor schut. Ook op Twitter benadrukte Cauet de opmerkelijke beslissing van Angèle.

(Lees verder onder de tweet.)

Depuis quelques jours les stars se mobilisent pour aider nos soignants grâce au #NRJBigAction ! Toutes les célébrités ont accepté de jouer le jeu sauf UNE ! Je vous laisser découvrir qui c'est 🤦😓 #CCauetSurNRJ #CoronavirusJour4 pic.twitter.com/zxmTn4Rns1 Cauet Officiel(@ cauetofficiel) link

Angèle pikt het niet dat ze live op de radio aan de schandpaal genageld werd. “Dag Cauet, je zegt dat je geen polemiek wil creëeren, maar dat heb je toch mooi gedaan. In deze tijden hebben mensen daar geen behoefte aan”, post ze op Instagram. “Ik ben niet op je uitnodiging ingegaan omdat ik me nu net als iedereen thuis opsluit. Ik verlaat m’n appartement in België niet en ik heb op dit moment geen toegang tot spullen die m'n fans zouden kunnen interesseren. Ik steun de coronacrisis door rechtstreeks medische verenigingen te helpen. Zo heb ik een donatie gedaan zodat ziekenhuizen nieuwe beademingstoestellen kunnen kopen. Daar dreigt namelijk op dit moment een tekort van.”

Angèle betreurt dat ze afgeschilderd wordt als een slecht persoon. “Je doet alsof ik een soort slechte heks ben”, vervolgt ze. “Er zijn trouwens nog andere artiesten die niet wilden deelnemen aan je actie. Je liegt dus gewoon. Zou je in deze moeilijke tijden alsjeblieft wat respect wil tonen?”