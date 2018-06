Radiopresentator Jan Hautekiet is toe aan zijn laatste uitzending: "Ik heb me geen dag verveeld" Wim Nijsten

Bron: Eigen berichtgeving 13 Showbizz Hij werd ooit uitgeroepen tot beste én meest irritante radiofiguur ­tegelijk. Hij snoerde luisteraars de mond en gooide ze uit de ether ­wanneer ze taalfouten maakten. Maar vandaag neemt radio-icoon Jan Hautekiet (63) afscheid van de VRT. "Veertig jaar bij één werkgever aan de slag geweest, en me geen dag verveeld. Daar ben ik nog het meest trots op", zegt Hautekiet. Begin volgend jaar gaat hij met pensioen.

Vandaag neemt Jan Hautekiet ­definitief afscheid van de VRT, maar de hele week al trok hij door Vlaanderen onder het motto ‘Hautekiet trapt het af’, met radio, ­fietstochten en muziek. Dit najaar zal Karolien Debecker een nieuw programma voor Radio 1 maken, waarbij ook de luisteraars centraal staan Met Hautekiet verdwijnt een radio-icoon, al wil hij het zelf niet zo gezegd hebben. "Iconen horen in een museum en ­coryfeeën doen me aan ­coniferen ­denken", zegt hij.

Onze excuses, Jan.

"Je hoeft je niet te verontschuldigen, hoor. Ik snap wat je bedoelt. Ik heb per slot van rekening bijna veertig jaar voor de VRT gewerkt. En dankzij ‘Hallo Hautekiet’ — in de jaren 90 op Studio Brussel — en ‘Hautekiet’ op Radio 1 is m’n familienaam blijkbaar voor eeuwig verbonden aan interactieve radio."

Dankzij jou bellen luisteraars tegenwoordig vlot naar de radio.

"Ja, en dat is wel fijn. Maar om mij daarom een icoon te noemen? Ik heb mezelf nooit als een grote vernieuwer gezien. De dingen die mijn pad kruisten en die mij interessant leken, heb ik gedaan. Meer is het niet."

