Radiomaker Tom De Cock is al jaren de vertrouwde stem van ‘First Dates’: “Je mag lachen, maar nooit uitlachen”

TV Genomineer­den voor De Ensors 2022 bekend: ‘Dealer’ van Jeroen Perceval scoort 14 nominaties

De genomineerden voor de Ensors, de belangrijkste Vlaamse film- en televisieprijzen, zijn bekend. De Ensor Academie bepaalde telkens vijf genomineerden in 22 categorieën, die voor het eerst genderneutraal zijn. De meeste nominaties (14) van het jaar gaan naar ‘Dealer’, de debuutfilm van Jeroen Perceval. De film wordt op de voet gevolgd door twee fictiereeksen: ‘Beau Séjour 2' (13 nominaties) en ‘F*** You Very, Very Much’ (12 nominaties).

3 januari