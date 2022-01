Radiomaker Tom De Cock doet aan gewichtheffen: “Op de speelplaats werd ik altijd als laatste gekozen, nu hef ik 120 kilogram”

TVAandachtige kijkers merkten het al op. De stem die al drie seizoenen de afspraakjes aan elkaar praat in ‘First Dates’ is Tom De Cock (38). Een zoveelste lijn op zijn visitekaartje, want daarnaast is de radio-dj ook zakdoekontwerper, auteur, gewichtheffer en vader van een dochter en een pleegzoon. “Als het aan mij lag, zou ik ook meer kinderen willen, maar dat is niet zo evident.”