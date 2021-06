Radiolandschap staat voor een aardverschuiving: waarom Studio 100 graag een plekje op de FM-band wil

TV Exclusief interview: Rode Duivels schuiven aan tafel in ‘Deviltime’ bij VTM

1 juni Morgen, woensdag 2 juni, strijkt VTM neer in het basiskamp van de Rode Duivels in Tubeke voor de special ‘Deviltime! Exclusief aan tafel met de Duivels’. Dat mag letterlijk genomen worden, want hosts Stef Wauters en Jan Mulder ontvangen maar liefst zes kopstukken uit het team: Thibaut Courtois, Dries Mertens, Eden Hazard, Axel Witsel, Romelu Lukaku en Youri Tielemans. Een uniek concept.