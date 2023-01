Radio2-ochtendshow heet ‘Goeiemorgen Morgen!’ mét zegen van Hugo Sigal: “Nicole zou ongelooflijk trots zijn”

Showbits Hoe eerlijk verlopen mediaprij­zen in Vlaanderen? Juryvoor­zit­ter Luc Appermont: “Vroeger vaak discussie over”

Eind deze maand worden voor het eerst de ‘Kastaars!’ uitgereikt, de nieuwe mediaprijzen. Dat is een samenwerking tussen de drie grote zenders in Vlaanderen. Luc Appermont, zelf winnaar van liefst 14 Gouden Ogen, is gevraagd om de jury voor te zitten. Jarne zoekt Luc thuis op om al een tipje van de sluier te lichten. Wie zal er mogen stemmen? Zullen er enkel tv-programma’s bekroond worden en heeft het publiek ook een vinger in de pap? Bekijk het in een nieuwe Showbits.

6:00