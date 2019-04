Radio is springlevend: de luistercijfers van de Vlaamse zenders Mark Coenegracht

02 april 2019

00u00 0 Radio De eerste uitzending in ons land dateert al van meer dan een eeuw geleden, en toch blijft radio in Vlaanderen springlevend. Elke dag stemmen er 4,5 miljoen Vlamingen op af. Radio 2 is de best beluisterde zender - vooral bij 55-plussers - terwijl Qmusic en Studio Brussel dan weer de hipste zijn. Maar wat zijn de populairste shows? En hoe luisteren we thuis, op het werk, in de wagen, in het weekend? Het radiolandschap doorgelicht.

Nieuwe gezichten en programma's bij Radio 1 en Radio 2, een herstart voor Studio Brussel, en een tiende verjaardag voor Joe, die plannen bekendmaakte om ook in Nederland van start te gaan. Er bewoog de voorbije weken en maanden een en ander in het Vlaamse radiolandschap. Begin september kregen we er met NRJ een nieuwe 'nationale' radiozender bij, die het verlengde moet worden van de SBS-tv-zenders. Voor diepgaande cijfers is het daar nog te vroeg. NRJ dook vorige maand een allereerste keer op in de CIM-cijfers (periode tussen september en december) met een marktaandeel van 0,06%. Bij Radio 1 werden Jan Hautekiet en Luc Janssen uitgewuifd. Bij Radio 2 verdween 'Madam' Britt Van Marsenille. Haar plaats werd ingenomen door Siska Schoeters, die daarvoor wegging bij StuBru.

Weinig stormen

Maar ondanks wissels van de macht en geschuif met programma's, blijven de zenders behoorlijk stabiel. Het Vlaamse radiolandschap beleeft doorgaans weinig stormen, en 'evolutie' is er al een revolutionair woord. Radio 2 is en blijft dus met voorsprong de grootste. Vooral dan voor 55-plussers, zelfs eerder voor 65-plussers. Een leeftijdsgroep die niet meer valt voor Adamo of Tom Jones, maar swingt op The Beatles en de Rolling Stones, Madonna, Queen en Prince. En dat merk je aan de muziekkeuze van Radio 2.

Jongere luisteraars stemmen steevast af op Qmusic en Studio Brussel, terwijl scholieren aan MNM een goeie vriend hebben. Radio 1 mag dan wel dé informatiezender van Vlaanderen zijn, het is en blijft vooral een kleine ouderemannetjesradio. Dertigers en veertigers luisteren dan weer graag naar hun geliefde Joe.

(Alle cijfergegevens zijn afkomstig van de CIM-studie, het officiële luisteronderzoek, dat sinds vorig jaar om de twee maanden luistercijfers vrijgeeft van alle Vlaamse radiozenders. Cijfers voor 2018, luisteraars 12 jaar en ouder, of nauwere doelgroepen)

Elke dag luisteren 4,5 miljoen Vlamingen

Elke dag luisteren 4,5 miljoen Vlamingen, of 8 op 10, naar de radio.

Ook jongeren blijven radiofans: 72% van de 12- tot 24-jarigen luistert dagelijks weleens.

Vlamingen houden van hun autoradio: 8 op de 10 luistert weleens naar de radio in de auto. Op dagbasis is dat 41%. Bij de actieve bevolking (18- tot 54-jarigen) is dat 1 op 2, of 48%.

Hoewel we nog altijd veel naar de radio luisteren, doen we dat anders dan zo'n tien jaar geleden. Naast het klassieke toestel, komen nu ook digitale tv en andere digitale apparaten (smartphone, laptop) steeds meer aan bod: 1 op 3 Vlamingen luistert radio via de televisie. In 2011 was dat nog maar 14%. Zowat 50% luistert al eens via smartphone of laptop. Bij de 25- tot 34-jarigen is dat zelfs 60%. Nieuwste trend zijn de 'smart speakers'. Die zijn in het buitenland aan een opmars bezig, en daarbij blijft naar de radio luisteren belangrijk.