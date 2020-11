Radio-icoon Lutgart Simoens (92) overleden

De West-Vlaamse Simoens werd geboren in een gezin met ruime culturele belangstelling. Haar vader was voorzitter van het Davidsfonds en nodigde vooraanstaande Vlamingen uit die tijd uit voor lezingen. Haar moeder was één van de eerste afgestudeerden van de sociale hogeschool voor vrouwen in Brussel. Na haar middelbare school moest Simoens gaan werken. Ze ging aan de slag in de apotheek van haar tante. Eén van de meest handige dingen die ze er leerde was handschriften ontcijferen, wat haar later goed te pas zou komen in ‘Vragen Staat Vrij’ als ze brieven moest lezen. Simoens interesse ging toen al uit naar de radio en uiteindelijk kon ze via een examen bij het toenmalige NIR (tegenwoordig de VRT) aan de slag gaan.

Ze begon haar carrière bij BRT 2 (nu Radio 2), maar werd later overgeplaatst naar Omroep Antwerpen. Ze presenteerde het allereerste popprogramma op de BRT, ‘Toppers voor Tieners’, en interviewde daarin zowat alle grote namen uit die periode, gaande van Fats Domino tot Mick Jagger.

Een ander bekend radioprogramma van Simoens was ‘Platenpoets’ (1975-1990), een muzikaal verzoekprogramma dat op vrijdagochtend werd uitgezonden en ze met Etienne Smet presenteerde. Het hoogtepunt uit haar carrière vormde het interview dat ze in 1984 voor dit programma met koningin Fabiola mocht voeren.

Volledig scherm Koningin Fabiola en Lutgart Simoens in 2005 © BELGA

‘Vragen Staat Vrij’

Maar Simoens was vooral bekend van het verzoekprogramma ‘Vragen Staat Vrij’, dat ze maar liefst 23 jaar lang presenteerde. In dat razend populaire programma las ze brieven van luisteraars voor en draaide ze hun verzoeknummers. Zelf omschreef Simoens het programma als “een middel tegen de verzuring”: “Door te luisteren vergeten veel mensen hun eenzaamheid.” Ze was best trots op het programma: “Ik hoefde geen romans te lezen, ik kreeg er elke week honderd in de bus. Ik noem dat mijn groot pensioen: de warmte van de luisteraars die ik 42 jaar lang heb mogen ondervinden. Ik kan er geen brood mee kopen, maar ik kan er wel heel lang mee leven. Al kan ik het ook relativeren: ik was alleen maar een stem.”

In 1993 ging Simoens op pensioen, na veertig jaar bij de radio. Amper twee maanden later verongelukte haar jongste kleinkind en een jaar later overleed haar man aan kanker, waardoor Simoens lange tijd depressief werd en ongeïnteresseerd in het leven. Haar zus wist haar er uiteindelijk weer bovenop te halen door haar vroegere interesses weer aan te wakkeren.

Populair

Dat ze veel had betekend voor radiominnend Vlaanderen, bleek in 2014, toen ze naar aanleiding van ‘100 jaar radio’ werd uitgeroepen tot de beste radiofiguur van de afgelopen decennia. “Ik ben daar zeer, zeer, zeer vereerd door”, reageerde ze toen. “Ik vind het ook vreemd, want ik ben al 21 jaar geleden gestopt. Maar ik mis het niet. Het was afgerond.”

Simoens stond trouwens bekend als “De Engel van Vlaanderen”. Die bijnaam kreeg ze van de Nederlandse presentator Frits Spits, toen ze meewerkte aan het radioprogramma ‘De Avondspits’. De bijnaam bleef hangen in de pers, omdat Simoens in feite even barmhartig als een engel was als ze het lief en leed van haar luisteraars aanhoorde. Dat die bijnaam een eigen leven ging leiden, vond Simoens overigens niet zo fijn. “Ik hoor die naam absoluut niet graag, want ik heb niets met wierook en die dingen”, zei ze.

Genoeg geweest

Simoens, wier echtgenoot in 1994 stierf en die in 2000 ook haar tweede partner moest afgeven aan kanker, spendeerde haar laatste dagen in een woonzorgcentrum in Edegem. Nadat ze in 2018 twee van haar vijf kinderen aan kanker verloor, werd het te triest in haar huis, vertelde ze in een interview met HLN. In datzelfde gesprek gaf ze toe dat het voor haar genoeg geweest was. In 2016 ondertekende ze een wilsbeschikking waarin stond dat ze zélf wilde kunnen kiezen wanneer ze zou inslapen. “Ik heb lang genoeg geleefd. Achter mij ligt een lang leven vol vreugde, verdriet, drama’s en ja, ook excessen. Ik heb vijf kinderen op de wereld gezet, een prachtige job gehad, veel liefdes gekend. Fin, geen 37 liefdes, maar toch veel. (lacht) Ik heb het allemaal gehad en ik wil het niet allemaal nog een keer proberen mee te maken. De glans van alles wat vroeger glans had - en er was in mijn leven veel glans - is weg. Ik ben niet levensmoe, maar levensvoldaan. Voltooid: dat woord zegt toch alles? Waarom is dat zo moeilijk te verstaan? Waarom valt men daar in deze tijden nog over?”

Volledig scherm Lutgart Simoens © Gregory Van Gansen / Photo News

Euthanasiewet

“Ik zou volgens de euthanasiewet eerst ondraaglijk en onomkeerbaar moeten lijden voor ik mag sterven. Waar is dat goed voor?”, vervolgde ze. “Geef mij één reden wat de zin van ondraaglijk lijden is? Er is er geen. Al wat ik wil, is rustig kunnen inslapen, bij mijn volle verstand, pijnloos en voordat ik fysiek of mentaal aftakel. Dat zou ieders goed recht moeten zijn. De overheid behandelt tachtigplussers alsof ze achterlijk zijn geworden. Ik weet nog perfect wat ik zeg en wat ik wil. En ik wil dat de wetgever respecteert dat het ook na een voltooid leven gedaan moet kunnen zijn. Sterven is het meest ingrijpende in een mensenleven. Wanneer mensen weloverwogen menen dat het voor hen genoeg is geweest, waarom mogen ze dan geen zachte dood sterven? Het is mensonterend - en het maakt me kwaad - dat de wetgever geen rekening houdt met een groep mensen die door de stijgende levensduurte alleen maar nog veel groter gaat worden.”

Lockdown

De recente lockdown viel Simoens erg zwaar, vertelde ze in Knack. “Ik ben helemaal afgesloten van de wereld. Zelfs mijn krant krijg ik pas na drie dagen, want ook die moet eerst in quarantaine.” Ook het gemis van kinderen en kleinkinderen bleek moeilijk. “Ik ben een grote knuffelaar, ik zou hen zo graag willen vastpakken.” Bang voor de dood was ze niet: “Als ik morgen besmet raak, mogen ze mijn beademingsapparaat aan een jongere mens geven. Natuurlijk zou ik het liefst nog iets meemaken van de tijd na corona, want ik ben ervan overtuigd dat niets nog hetzelfde zal zijn.”

Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.