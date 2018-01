Radio 2 verenigt de Vlaamse burgers met zijn burgemeesters DBJ

16u52

Bron: VRT 0 Photo News Bart De Wever Showbizz 14 oktober 2018 lijkt nog veraf, maar de gemeenteraadsverkiezingen zullen er sneller zijn dan je denkt. Daarom brengt Radio 2 van 22 tot 26 januari de Vlamingen samen met hun burgemeesters in de grote 'Burgemeestermarathon'. Dat event, live op Facebook, met meer dan 280 Vlaamse burgemeesters.

Januari is de maand van de beste wensen en nieuwjaarsrecepties. Maar ook van goede voornemens. Zeker voor onze burgemeesters. Want voor hen gaan de laatste maanden in van hun huidige ambtstermijn. Wat gaan zij nog doen dit jaar?

Radio 2 geeft alle Vlamingen de kans om hun burgemeester te confronteren met hun prangende vragen. Hoe kunnen de burgemeesters hun inwoners nog helpen? Wat willen ze op de valreep nog rondkrijgen vóór de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

In de laatste week van januari brengt Radio 2 meer dan 280 burgemeesters van Vlaanderen samen tijdens een unieke Burgemeestersmarathon. Elke dag in een andere provincie, in een ander regiohuis. Eén voor één beantwoorden de burgemeesters in een Facebook-Live gesprek die vragen die er echt toe doen voor hun inwoners.

De burgemeesters van de provincie Antwerpen starten met de marathon op maandag 22 januari 2018. Daarna volgen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en ten slotte Vlaams-Brabant.