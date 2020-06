Radio 2 stelt 20 jaar ‘Eregalerij’ uit naar 2021 LOV

30 juni 2020

08u41

Normaal zou de 20ste verjaardag van de 'Eregalerij' in maart al hebben plaatsgevonden, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. Het feest werd nog verplaatst naar 24 september, maar Radio 2 kondigt nu aan dat we zullen moeten wachten tot 2021.

“Radio 2 en de VRT willen ten volle van 20 jaar Eregalerij genieten en tegelijkertijd geen gezondheidsrisico’s nemen”, leest de aankondiging. “Daarom maakt Radio 2 een nieuwe datum voor De Eregalerij bekend. De feestelijke editie van 20 jaar Eregalerij zal doorgaan op donderdag 18 maart 2021 in Kursaal Oostende.” Een jaartje later dan voorzien, dus. In maart zullen Soulsister en Wouter Van Belle gevierd worden.

Tickets voor de oorspronkelijke datum blijven gewoon geldig. Iedereen die een ticket kocht wordt gecontacteerd.