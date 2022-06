Radio 2-programma ‘De Madammen’ stopt er na 15 jaar mee

Met maar liefst 15 seizoenen op de teller was ‘De Madammen’ een vaste waarde in de levens van vele Radio 2-luisteraars. “Oprecht chapeau voor ‘De Madammen’ om in een snel veranderend radiolandschap maar liefst 15 jaar radio te maken. Zij waren dé voormiddag bij Radio 2, een baken van vertrouwen. Intussen werken we aan een nieuw voormiddagconcept waarbij de luisteraar centraal staat”, klinkt het bij Rino Ver Eecke, nethoofd van Radio 2. “Bij Radio 2 blijven we fijne muziek combineren met weetjes en praktische tips die het leven aangenamer maken. Anja, Siska en Cathérine zitten niet stil en gaan nieuwe uitdagingen aan de komende maanden.” Hoe de nieuwe voormiddag er dit najaar zal uitzien op Radio 2 wordt later deze zomer bekendgemaakt.

“Wat ooit begon als een soort radio-experiment is uitgegroeid tot een begrip in het medialandschap”, weet Cathérine Vandoorne. “Het was een voorrecht om daar 15 jaar lang deel van uit te maken en om in dialoog met de luisteraars te kunnen gaan. En die waren er massaal. Ze lieten dan ook van zich horen. Als we iets op de radio hadden gezegd dat niet juist was, als we een schoon of lelijk kleedje aanhadden, als we een vrolijke of een mindere dag hadden… dan hoorden we het meteen.” Nieuwste ‘Madam’ Siska Schoeters is erg vereerd dat ze deel mocht uitmaken van het programma. “Eigenlijk zijn er maar 2 echte Madammen, en dat zijn Anja en Catherine. En ik ben heel vereerd dat ik even met hen mocht samenwerken. Het is heel bijzonder om als radiomaker 15 jaar lang elke dag een programma te vullen met relevante en interessante onderwerpen. En dat hebben zij en het team maar mooi gedaan!”