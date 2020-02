Exclusief voor abonnees Radio 2-presentatrice Cathérine Vandoorne bezocht Afghanistan: “Mensen met wapens aan het ontbijtbuffet: heel bevreemdend” Veerle Van de Wal

01 februari 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Cathérine Vandoorne (49) is al jaren onlosmakelijk verbonden met het populaire ‘De Madammen’ op Radio 2, maar ze waagt zich ook buiten haar comfortzone. Vorige week was op Eén te zien hoe ze met onder anderen Rudi Vranckx naar Afghanistan trok. “Ik had mijn man en dochter vooraf een brief geschreven, voor het geval ik niet zou terugkeren”, vertelt Catherine in Story.

Dertien seizoenen al is Cathérine Vandoorne een van de presentatrices van het Radio 2-progamma ‘De Madammen’. “Ik doe het nog altijd met veel goesting”, zegt ze. “Er is altijd ruimte voor vernieuwing en ik sta volledig achter de onderwerpen die we brengen. Ik zou bovendien niet weten wat ik anders zou moeten doen. Ik kan alleen maar radiomaken (lacht). Ik koester wel een Italiaanse droom: ik heb altijd gezegd dat ik tomaten wilde gaan kweken op Sicilië. Dat lijkt me zo rustgevend! Ik ga ook bijna elk jaar op vakantie in Italië, ik zou daar echt kunnen wonen. Maar met een dochter van acht die hier naar school gaat, is dat momenteel geen optie.”

