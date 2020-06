Radio 2-presentator Kim Debrie beleeft met luisteraars zomer in eigen land LOV

15 juni 2020

10u00

Het wordt een zomer in eigen land bij Radio 2. Zo houdt Kim Debrie de vinger aan de pols van alles wat beweegt in Vlaanderen, zowel aan de kust als in het binnenland.

Zomerfee Kim Debrie brengt dit jaar geen twee maanden door aan de Belgische Kust, maar beleeft samen met de Radio 2-luisteraars in ‘Zot Veel Vakantie’ dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur de zomer in ons eigen Vlaanderen. Dat wordt meteen ook een actieve zomer. Radio 2-ladybikers Katleen Craenhals en Margaux Bogaert fietsen heel Vlaanderen rond op zoek naar mooie, interessante verhalen en plekjes om te vertoeven en eventueel zelfs te overnachten. Ze delen dagelijks hun verhalen bij Kim en in de regionale middaguitzending. En hoewel ze niet meer zelf elke dag aan de kust zit, heeft Kim wel haar eigen kustreporter Stefaan Struyve. Hij brengt verslag uit van het leven aan de kust.

Lange intieme strandwandelingen maakt Kim dit jaar niet. Ze duikt wel wekelijks in het vakantiegeheugen van een bekende Vlaming in ‘De Zomers van’. Aan welke zomer heeft James Cooke mooie herinneringen? Wat houdt een ideale vakantie in voor Leah Thys en hoe ziet de zomer van Astrid Coppens er dit jaar uit? Het antwoord op deze vragen hoor je elke zondagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in ‘De Zomers van’, telkens vanuit een andere badstad. Ook o.a. Frances Lefebure en Bart Kaëll zullen hun opwachting maken.