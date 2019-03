Radio 2 eert hitschrijvers van het populaire trio, maar waar waren de K3'tjes die zij grootmaakten? Redactie

00u00 0 Showbizz Na twintig jaar van talloze hits en oorwurmen werd het dreamteam achter K3 eindelijk opgenomen in de Radio 2 Eregalerij. Een unieke gelegenheid voor K3-mensen van vroeger en nu om samen te feesten. Maar van Josje, Karen en Kathleen was geen spoor.

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar het was het waard. Eindelijk hebben Miguel Wiels, Alain Vande Putte en Peter Gillis hun plekje in de Eregalerij van Radio 2. Twee decennia K3-hits schrijven is niet niks, vonden ook Hanne, Klaasje en Marthe. Zij brachten in het Kursaal van Oostende gisteravond een geüpdatete rapversie van 'Heyah Mama'. "Wij hebben al zoveel applaus gekregen. Het is fijn dat Miguel, Peter en Alain er nu zelf ook eens krijgen", zeiden de drie. Niet alleen de huidige K3'tjes waren er: Kristel Verbeke vond dat ze op dit feestje niet mocht ontbreken. "Miguel, Peter en Alain hebben kinderen laten dromen. Ik word er emotioneel van", zei ze terwijl ze een traantje wegpinkte. Ook K3-ontdekker Niels William was erbij. Dé grote K3-reünie werd het niet, want Karen Damen en Josje Huisman stuurden hun kat. Kathleen Aerts ook, maar zij had een geldig excuus: zij zit op dit moment met haar man en twee zoontjes in New York. Studio 100-baas Gert Verhulst had een videoboodschap ingesproken.

Miguel Wiels is wel al wat gewend - hij won met Niels Destadsbader twee keer de Zomerhit - maar kon niet wegsteken dat de huldiging hem iets deed. "Ik ben ook al tien jaar de bandleider bij De Eregalerij en heb dus al tientallen artiesten mogen begeleiden, van Will Tura over Adamo tot The Scabs. En vandaag word ik samen met Peter en Alain zelf gehuldigd, een beetje een schizofrene situatie. Maar ik ben geweldig trots."

In vakje stoppen

Behalve de K3-hitmachine kregen ook Guido Belcanto en voormalig Doe Maar-zanger Henny Vrienten hun 'moment de gloire'. Belcanto was vereerd. "Ik heb het ook verdiend. Al ben ik nooit de grote hitmaker geweest, en vonden de mensen mij in het begin raar omdat ze mij niet in een vakje konden stoppen. Maar de jongste jaren voel ik dat ik echt word aanvaard." De show was weer goed voor enkele verrassende duo's - zoals Raymond & Bart Peeters en Henny Vrienten & Joost Zweegers - en een ontroerend in memoriam voor onder anderen Johan Stollz, Tim Visterin en de vorige maand overleden Willy Willy.

'De Eregalerij' wordt zondag om 13 uur uitgezonden op Radio 2.