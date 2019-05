Radio 1-stem Karolien Debecker stevende af op een nieuwe burn-out: “Nu op tijd ‘halt’ gezegd”

24 mei 2019

Ze had het zo graag anders gezien, maar al na één jaar houdt Karolien Debecker (39) haar ochtendprogramma op Radio 1 voor bekeken. 'Bij Debecker' was niet meer te combineren met haar gezin. "Toen ik het aan mijn lief vertelde, heeft zij een fles champagne opengetrokken", vertelt Karolien in Dag Allemaal, "en dat begrijp ik maar al te goed."

Karolien heeft een zware knoop doorgehakt, maar ‘Bij Debecker’ verdwijnt niet meteen uit de ether. Nog een maand gaat ze knallen, zo belooft ze. Om dan rust te nemen tot september. Vanaf die maand mag ze op Radio 1 van dinsdag tot donderdag een nieuw programma maken tussen 19 en 20 uur. Opnieuw naar het avondblok, dus. ‘Ik weet zeker dat de avond mij op dit moment in mijn leven meer zuurstof zal geven’, vertelt Karolien ons.

‘Duidelijke signalen’

Die extra zuurstof zou ze nu al goed kunnen gebruiken, want de radiopresentatrice heeft er enkele hectische dagen op zitten. ‘Er is nogal veel te doen om mijn beslissing’, zegt ze. ‘Aan mijn sociale media te zien, zijn er veel mensen die zich in mijn verhaal herkennen. Zij laten mij weten dat het goed is dat ik voor mezelf durf te kiezen, en ruimte neem voor mijn gezin en mijn lichaam.’

Je zet een noodzakelijke, maar allesbehalve gemakkelijke stap, hé.

Zo is het, ja. ‘Bij Debecker’ is een fantastisch programma om te maken, maar ik kreeg duidelijke signalen van mijn lichaam dat ik veel te hard ging.

Welke signalen kreeg je?

Ik was zo moe dat ik zelfs niet meer fatsoenlijk kon slapen. Ik werd voortgeduwd door een constante stress. ’s Morgens sta ik heel vroeg op om de files voor te zijn en om mijn programma voor te bereiden. Als ik thuiskom, komt mijn zoontje Samuel (2) van de crèche. En als hij om zeven uur in bed ligt, bereid ik mijn programma van de volgende dag nog even voor. Daarna heb ik nog een klein beetje ruimte voor mezelf, maar dan is het al bedtijd, want ’s anderendaags moet ik weer vroeg op. En dat vijf dagen per week.

Het werd jou allemaal te veel?

Ja. Ik werk voor een nieuws- en informatiezender, dus moet ik in het weekend op z’n minst een beetje bijblijven. En dat betekent de kranten lezen en met de actualiteit bezig zijn. Dat lukte me niet altijd even goed. Ik merkte dat mijn hoofd te vol zat en dat er nog weinig ruimte voor mezelf was. Mijn passie - radio maken - was soms een opgave. Willen werd moeten, en dat is nooit fijn.

Was het moeilijk om aan jezelf toe te geven dat het niet meer lukte?

Ja, omdat ik evenveel wil kunnen als iemand anders. Maar ik zit nu eenmaal in een fase van mijn leven dat ik een peuter heb en dat is niet zo makkelijk te combineren met deze job. Samuel is nog klein en vraagt constant onze aandacht. Ik dacht dat ik alles kon combineren, maar ik moet toegeven dat ik soms wat gas moet terugnemen. Da’s niet makkelijk, want ik ben vreselijk ambitieus.

En dus heb je na veel twijfelen de knoop doorgehakt.

(knikt) Iemand stuurde mij: ‘Een moedige beslissing, want ik weet dat het een prestigeblok is.’ Maar ja, moet je dan kiezen voor je ego of moet je luisteren naar je lichaam en doen waar je je goed bij voelt? Ik wil ook graag mijn kind zien opgroeien, zie je.

Wat overheerst nu: opluchting of het gevoel dat je gefaald hebt omdat je dit project niet tot een goed einde hebt kunnen brengen?

Falen is niet het juiste woord. Maar ik heb het wel moeilijk met het besef dat ik dit niet heb kunnen afmaken. Ik heb dit programma maar een jaar gedaan, en dat was niet de bedoeling. Dus ja, ik heb wel het idee dat ik mensen teleurstel. Dat gevoel is niet nieuw voor mij: op mijn 28ste heb ik een burn-out gehad omdat ik de neiging heb mezelf voorbij te hollen. In m’n hoofd wil ik heel veel, maar mijn lichaam kan niet altijd volgen.

Dat is inderdaad het klassieke burn-outverhaal.

De schrik om mensen teleur te stellen, hé. ‘Wat gaan ze van mij denken?’ vroeg ik me af. En: ‘Zo’n fantastisch programma, ik mag dat toch niet loslaten!’ Ik had toen net hetzelfde gevoel. Ik werkte bij Ketnet en had een eigen programma, en plots merkte ik dat het gewoon niet meer ging...

De geschiedenis dreigde zich te herhalen?

Ja, maar deze keer heb ik op tijd ‘stop’ kunnen zeggen. Had je het onderschat, de combinatie van een ochtendprogramma en een kind? Nee, ik wist wel dat er mij een grote uitdaging wachtte, en dat ik mezelf goed in de gaten moest houden.

Enkele maanden geleden vertelde je nog in Dag Allemaal: ‘Ik ben geen ochtendmens en ik raak maar niet gewend aan dat vroege uur.’

Uiteindelijk heeft m’n biologische klok zich wel aangepast, maar het zal nooit mijn natuurlijke ritme zijn en dus zal het mij altijd veel energie kosten.

Het ochtendblok presenteren vraagt discipline: op tijd gaan slapen, vroeg opstaan...

En dat deed ik. Omdat ik wist dat ik anders het einde van de week niet zou halen. Maar ik heb wel een kind dat soms ’s nachts wakker wordt, en door mijn medische verleden heb ik een lichaam dat sneller door z’n energiereserves heen zit (Karolien kreeg botkanker op haar 18de, en herviel nog drie keer, nvdr).

‘Deze beslissing zal van mij een leukere vriendin en mama maken’, schreef je op je sociale media.

Ik merkte dat ik vaak overprikkeld was als ik thuiskwam. Op den duur zonderde ik me af, om tot mezelf te komen. Maar dat ging allemaal ten koste van Samuel en mijn vriendin. Uiteindelijk bestond mijn leven vooral uit mijn werk, en dat kan nooit de bedoeling zijn. Ik doe mijn job ontzettend graag, maar mijn lichaam en gezin moeten altijd voorrang krijgen.

Wat vindt jouw vriendin van je beslissing?

Toen ik het haar vertelde, heeft ze een flesje opengetrokken. (lacht) Zij is content, want ze zal een minder vermoeide versie van haar lief terugkrijgen. Zij zag mij ook elke dag vechten tegen mezelf, hé. Voor alle duidelijkheid: zij heeft mij niet onder druk gezet om deze beslissing te nemen. Anders was ik nog koppiger doorgegaan, zo goed kent ze mij wel.

En hoe is je keuze om het ochtendblok op te geven aangekomen bij je bazen?

Ik had al eerder aangegeven dat ik mijn nieuwe job nogal heftig vond, dus ik denk niet dat het als een complete verrassing kwam. Ik heb het geluk dat de VRT hier goed mee omgaat.

Jij krijgt meteen een nieuw programma in het avondblok. Voor ’t zelfde geld was je radiocarrière bij de VRT voorbij geweest.

Ik voel dat de VRT veel vertrouwen heeft in mij, en dat doet deugd. Veel mensen durven het niet kalmer aan te doen in hun job omdat ze bang zijn voor de reactie van hun baas. Het is een beetje de kwaal van deze tijd dat mensen maar blijven doorgaan en presteren ten koste van hun gezondheid.

Niet iedereen reageert even begripvol. Op het internet verwijten sommigen jou een gebrek aan doorzettingsvermogen.

Kijk, ik heb veel bewondering voor al wie drie of vier kinderen heeft en daarnaast ook nog keihard werkt, maar míjn lichaam kan dat niet aan. En wat dat doorzettingsvermogen betreft... Eén ding weet ik wel zeker: ik heb zoveel doorzettingsvermogen dat ik soms niet naar mijn eigen lichaam luister. Het voorbije jaar zeiden heel wat mensen tegen mij: ‘Amai, gij ziet er moe uit. Zie maar dat ge uzelf niet voorbijloopt.’ Wel, dat dreigde dus te gebeuren... Daarom ben ik nu vooral opgelucht dat ik de knoop heb doorgehakt.

‘erg toegankelijk’

‘Ik vind dat Karolien absoluut iets toevoegt aan onze zender’, zegt Filip Pletinckx, nethoofd van Radio 1. ‘Zij is erg toegankelijk voor een breed publiek. Daarom vinden we het belangrijk om met haar verder te gaan. Wij hebben overigens alle begrip voor haar beslissing, en hebben dan ook meteen gekeken welk programma beter aansluit bij haar bioritme.’