Radeloze huisvrouw Felicity Huffman uit de cel TT

25 oktober 2019

22u05

Bron: Belga 0 Showbizz De Amerikaanse actrice Felicity Huffman, bekend van de tv-serie "Desperate Housewives", heeft de gevangenis verlaten. Ze zat elf dagen achter tralies voor het betalen van 15.000 dollar (13.500 euro) om de toelatingsexamens aan de universiteit van haar dochter te vervalsen.

De 56-jarige radeloze huisvrouw zat sinds 15 oktober in de gevangenis van Dublin, op een vijftigtal kilometer van San Francisco in Californië. Normaal moest ze tot zondag brommen, maar het gevangeniswezen liet haar vroeger vrij. De wet staat er gevangenen die in het weekend vrijkomen toe om voor aanvang van het weekend de gevangenis te verlaten.

Felicity Huffman had tijdens het proces reeds het boetekleed aangetrokken. "Er zijn excuses noch rechtvaardiging voor wat ik gedaan had", zei de actrice tijdens haar proces. Ze gaf toe 15.000 dollar te hebben betaald aan het hoofd van een bedrijf dat gespecialiseerd was in de voorbereiding van de SAT-tests die toegang geven tot Amerikaanse universiteiten.

Na haar vrijlating moet de actrice achter Desperate Housewife Lynette Scavo nog eens 250 uur gemeenschapsdienst uitvoeren en blijft ze een jaar lang onder toezicht staan.

De actrice is de eerste van ongeveer dertig ouders uit Amerikaanse jetset-kringen die terechtstaan in deze zaak. Er is sprake van sommen tot 6,5 miljoen dollar. Ook Lori Loughlin, bekend van de reeks Full House, is betrokken. Ze pleit onschuldig en wacht haar proces af.