Racisme, homofobie en denigrerende uitspraken over vrouwen: zo joeg Johan Derksen al eerder kijkers op stang

Nederland en België reageren met afschuw op de bekentenis van de Nederlandse voetbalanalist Johan Derksen (73) dat hij op zijn 22ste een bewusteloze vrouw verkrachtte door een kaars in haar vagina te duwen . Het is echter niet de eerste keer dat het tv-gezicht kijkers de kast op jaagt met zijn provocerende uitspraken. Een overzicht.

In april 2016 liet Derksen zich minachtend uit over Marokkanen. In het programma ‘Voetbal Inside’ zei hij dat “heel wat clubs naar de kloten zijn gegaan omdat ze in een wijk liggen met veel Marokkaanse gezinnen”. Toen hem dat op kritiek kwam te staan en hij een racist werd genoemd, weigerde hij die uitspraak terug te nemen.

Lees ook Play Nederlands tv-gezicht Johan Derksen bekent verkrachting op televisie en wekt woede bij kijkers

In oktober 2016 nam hij de zwarte politica Sylvana Simons op de korrel nadat die ervoor gepleit had om zwarte piet te vervangen door veegpiet en televisiezender RTL haar was gevolgd. “Het enige nadeel aan het besluit van RTL, vind ik, is dat dat hysterische juffrouwtje Simons nu trots als een aapje door het land rent”, klonk het. Toen hem erop gewezen werd dat de uitdrukking ‘trots als een pauw’ is, nam hij geen gas terug. “Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Ze lijkt ook helemaal niet op een pauw.”

In januari 2017 waren de darters aan de beurt. Derksen zei toen in ‘Voetbal Inside’ dat “darters nog net niet het Syndroom van Down hebben”, dat ze “een stelletje circusartiesten” zijn en “zeer ordinair cafévolk”. Ook dat kwam hem op fors wat kritiek te staan, onder meer op sociale media.

Volledig scherm De Nederlandse politica Sylvana Simons. © ANP

In november 2017 haalde Derksen uit naar het vrouwenvoetbal en naar spits Vivianne Miedema in het bijzonder. Zij pleitte ervoor om de vergoedingen van de mannen en de vrouwen in het Nederlandse elftal gelijk te trekken. Derksen vond dat voorstel “belachelijk”. “De meiden zijn op hol geslagen. Het vrouwenvoetbal stelt geen reet voor. Er staan in Nederland veertig mensen te kijken”, klonk het.

In november 2018 stond Nederland in rep en roer door een uitspraak van Derksen over homo’s in het voetbal. Aanleiding was een petitie van twee homoseksuele voetbalsupporters met de vraag om de homofobe sfeer in voetbalstadions - onder de vorm van bijvoorbeeld homofobe spreekkoren - aan te pakken. Dat zou het voor homoseksuele voetballers ook makkelijker maken om uit de kast te komen.

Volledig scherm © ANP

Derksen was niet onder de inruk en en reageerde dat je als homo “wel een beetje zelfspot” moet hebben. Toen hem dat op kritiek kwam te staan, ging hij nog verder. “Ik laat me niet gek maken door twee hysterische jonge homootjes”, zei hij. “We moeten nu eens ophouden met te zeggen dat het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, dan kom je er gewoon voor uit.”

Dat veroorzaakte nog meer boosheid en mensen begonnen coming-outverhalen te delen met de hashtag #SorryJohan. Die zette Derksen weg als “huilverhalen” en hij riep homo’s op om zich te “vermannen”.

In juni 2020 kreeg Derksen opnieuw flink wat kritiek, toen hij de zwarte rapper Akwasi in ‘Veronica Inside’ vergeleek met zwarte piet en verklaarde “dat het wel meevalt met het racisme in Nederland”. De ophef was zo groot dat verschillende sponsors van het televisieprogramma afhaakten en dat het Nederlandse voetbalelftal weigerde om zich nog te laten interviewen door het programma. Derksen was niet onder de indruk: “Dit is weer een storm in een glas water die wel overwaait. Morgen is er weer een andere rel. Dat gaat vaker zo.”

LEES OOK: