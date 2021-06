Rachel, Roxeanne en André Jr. herdenken André Hazes op zijn 70ste verjaardag: “Weet dat ik dagelijks aan je denk”

MUZIEK Komt er een reünie van One Direction? Als het aan Simon Cowell ligt wel

28 juni Simon Cowell (61) is ervan overtuigd dat hij One Direction zou kunnen aanzetten om zich te herenigen. Het jurylid is van ‘The X Factor’, creëerde de boyband elf jaar geleden en zegt dat de zangers een geweldige tijd zouden hebben mochten ze terug samenkomen. “Ik denk dat het gaat gebeuren. Of het nu gaat om een tour of om een plaat maken, het zou geweldig zijn”, aldus Cowell.