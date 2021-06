Rachel McAdams heeft hoofdrol in ‘The Devil Wears Prada’ drie keer afgewezen

FilmDe iconische film ‘The Devil Wears Prada’ had er bijna helemaal anders uitgezien. Nu is het Anne Hathaway (38) die de rol van het hoofdpersonage Andy Sachs speelt, maar de makers van de film hadden aanvankelijk iemand anders in gedachten. Alleen wilde die vis niet bijten, want ‘Mean Girls’-actrice Rachel McAdams (42) heeft hun aanbod maar liefst drie keer afgewezen.

“De productie was vastberaden om haar te strikken en zij was vastberaden om het niet te doen”, vertelde ‘The Devil Wears Prada’-regisseur David Frankel over Rachel McAdams. De makers van de films waren op zoek naar een ervaren actrice en daarom was Rachel, die eerder al meespeelde in ‘The Notebook’ en ‘Mean Girls’, de perfecte keuze. Maar liefst drie keer hebben ze haar de rol van het hoofdpersonage Andy Sachs aangeboden, maar keer op keer weigerde McAdams om op het aanbod in te gaan. Uiteindelijk ging de rol naar Anne Hathaway, maar de actrice heeft wel serieus haar best moeten doen. Ook andere grote namen zoals Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson en Kirsten Dunst hadden namelijk interesse om in de huid van Andy Sachs te kruipen.

“Het sprak mij gewoon hard aan. Het gaat over een onderwerp dat ik heel serieus neem, maar dan op een vrolijke een luchtige manier”, vertelde Hathaway in een interview met EW. Om de makers te overtuigen, ging de actrice dan ook tot het uiterste. Zo schreef ze zelfs ‘neem mij aan’ in de tuin van Carla Hacken, de voormalige vice-president van Fox 2000. Uiteindelijk heeft de productie de kandidatuur van Anne serieus overwogen, maar wel pas toen Meryl Streep, die de rol van Miranda Priestly speelt in de film, een goed woordje voor haar deed.

Zevende hemel

“Meryl keek er ontzettend hard naar uit om deze film te maken en ze had Anne net aan het werk gezien in ‘Brokeback Mountain’. “‘Dit meisje is fantastisch en ik denk dat we goed samen zullen passen’, zei ze op een gegeven moment tegen mij”, aldus regisseur Frankel. Toen Hathaway uiteindelijk het verlossende telefoontje kreeg was ze dan ook in de zevende hemel. “Ik was al schreeuwend door mijn appartement aan het lopen en dat terwijl ik net een groepje vriendinnen over de vloer had.”

Meryl Streep, die in ‘The Devil Wears Prada’ de rol van ijskoningin Miranda Priestly speelt, heeft alleen maar fijne herinneringen aan haar samenwerking met Anne. Maar de actrice heeft ook een aantal minder fijne momenten overgehouden aan haar tijd op de set. Om zo’n koel en afstandelijk personage te spelen, waagde Streep zich namelijk aan method acting, maar dat is haar duidelijk niet goed bevallen. “Het was vreselijk. Ik zat alleen in mijn trailer en ik hoorde iedereen lachen. Het maakte mij zelfs depressief. Het was meteen ook de laatste keer dat ik method acting geprobeerd heb.”

