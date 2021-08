Rachel Hazes verklaart oorlog aan Andre's ex: “Monique, ga werken voor je geld!”

In de Nederlandse Story heeft Rachel Hazes geen goed woord meer over voor haar ex-schoondochter Monique Westenberg. De moeder van André stelt dat haar zoon al een halfjaar geleden een punt achter de relatie zette, maar dat hij vandaag nog steeds alles voor z’n ex zou betalen. “Monique mag in de villa blijven wonen en rijdt in een auto die André betaalt”, trekt Rachel van leer. “Ze krijgt naast alimentatie voor kleine Dré ook elke maand geld voor haarzelf. Daartoe is André helemaal niet verplicht, omdat ze niet getrouwd waren en er niets op papier staat.”