Rachel Hazes reageert op erfeniskwestie: “Nooit geheimen gehad voor mijn kinderen”

Showbizz“Ik voel mij verdrietig en slaap al weken slecht.” Rachel Hazes (52) heeft op Instagram laten weten dat ze teleurgesteld is dat het testament van André Hazes gedeeltelijk gelekt is. “Ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om zijn nalatenschap netjes af te wikkelen.

“Laat ik vooropstellen dat ik begrijp dat ik als publiek figuur meer moet dulden dan een ander”, steekt de moeder van André en Roxeanne Hazes van wal op Instagram. “Dat is de reden dat ik tot nu toe niet heb gereageerd. De afgelopen weken volgde echter de ene beschuldiging de andere op: ik ben een oplichter of in ieder een geval een slechte moeder, die - ten koste van mijn kinderen - een deel van de erfenis heeft opgestreken.”

Volledig scherm Roxeanne, André junior en Rachel Hazes. © ANP/Brunopress

Begin januari raakte bekend dat Roxeanne haar moeder Rachel voor de rechter sleept omwille van de erfenis van haar vader. De zaak is bovendien niet alleen door Roxeanne aangespannen, maar ook door de persoon die na het overlijden van Hazes senior in 2004 testamentair bewindvoerder was. In 2020 plaatste Roxeannes woordvoerder Tomlow ook al vraagtekens bij het erfgenaamschap van Rachel. “Zij was geen erfgenaam en beheert ook niet zijn nalatenschap. Uitsluitend de kinderen waren erfgenaam”, zei de jurist destijds.

Inmiddels is gebleken dat er in het testament van de in 2004 overleden volkszanger wel degelijk een clausule staat die Rachel Hazes buitenspel zet. Volgens het weekblad ‘Prive’ heeft Rachel haar kinderen dus jarenlang voorgelogen en strijkt ze ten onrechte miljoenen aan inkomsten op. Toen Hazes senior z’n laatste adem uitblies was Rachel er bovendien als de kippen bij om zich op te werpen tot erfgenaam. Sindsdien houdt ze de teugels van de nalatenschap van de zanger strak in handen en vooral dat levert haar het meeste geld op.

Zelf beweert Rachel nu op sociale media dat “ze er alles aan gedaan heeft om de nalatenschap van André netjes af te wikkelen en dat ik voor mijn kinderen nooit geheimen heb gehad.” Ze vervolgt: Tot slot heb ik mij altijd ingespannen om een goede moeder te zijn en het belang van mijn kinderen voorop te stellen.”

Rachel Hazes, die niet alleen “verdrietig is, maar ook al wekenlang slecht slaapt”, is op haar beurt ook ontzettend teleurgesteld dat het testament van haar overleden man gepubliceerd is in “een roddelblad”. “Als gevolg is er een volstrekt vertekend beeld van de werkelijk ontstaan. Ik zou graag van de daken willen schreeuwen wat mijn kant van het verhaal is, maar zolang de zaak onder de rechter ligt, kies ik ervoor om verder niet inhoudelijk op de kwestie in te gaan.”

