Rachel Hazes praat voor het eerst over de burn-out van haar zoon: “André woont nu bij mij thuis"

Britney Spears wint rechtszaak, vader geen bewindvoer­der meer: “Ik kan het niet geloven”

De 39-jarige popzangeres Britney Spears kan na 13 jaar onder de voogdij van haar vader weer zelf beslissen over haar doen en laten. Amerikaanse media melden dat een rechter in Los Angeles vrijdag beslist heeft alle aspecten van de voogdij per direct op te heffen. Daarmee heeft de zangeres, bekend van onder meer ‘Baby One More Time’ en ‘Toxic’ weer de sleutels in handen van haar op 60 miljoen dollar (zo'n 52 miljoen euro) geschatte fortuin. “Ik kan het niet geloven”, reageerde de zangeres op Instagram. “Beste dag ooit!!!”

13 november