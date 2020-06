Rachel Hazes over relatiestorm van zoon André: “Dat komt ervan als je alles post op Instagram” BDB

07 juni 2020

09u09

Bron: ANP/RTL Boulevard 3 Showbizz “Die mediastorm heeft hij toch een beetje over zichzelf afgeroepen.” Rachel Hazes (50) heeft zich in het Nederlandse tv-programma RTL Boulevard eerlijk uitgelaten over het veelbesproken liefdesleven van haar zoon André (26). De vrouw vertelt ook dat ze nog steeds niet zo’n goede band heeft met haar huidige schoondochter Monique Westenberg (43).



Dat het liefdesleven van haar zoon André de voorbije maanden nogal tumultueus verlopen is, beseft Rachel als geen ander. De zanger wisselde de moeder van z’n zoontje André (3), Monique Westenberg, in voor Bridget Maasland (45), om dan na een paar maanden de tv-presentatrice opnieuw aan de kant te schuiven voor Monique. De hele mediastorm die daarop volgde, heeft de ‘Liefde voor Muziek’-zanger volgens z’n moeder aan zichzelf te danken. “Als je elke dag alles post op Instagram. Je hoeft ook niet alles te laten zien”, vertelt Rachel aan RTL Boulevard.

Verder vindt de mater familias het jammer dat de relatie tussen Bridget en André op de klippen is gelopen. “Ik draag haar een warm hart toe”, vervolgt ze. “Ik had met haar een leuke tijd en dat heb ik nog steeds. Ik ga haar nooit laten vallen.”

Dat Rachel minder te spreken is over haar huidige schoondochter Monique, benadrukt ze nogmaals. “Al wordt hij 100 jaar met die vrouw, prima. Ik gun hem zijn geluk. Maar ik heb niet zoveel met Monique”, geeft ze toe. “Sorry, kon ik maar komedie spelen, dan was het allemaal makkelijker geweest. Het is een goede vrouw, maar ik moet er ook geen oordeel over vellen. Ik hoef er niet mee samen te wonen.”

Slechte band met dochter

Rachel vertelt ook over haar eigen relatieproblemen. De mama van André is sinds kort opnieuw single na een relatie van zes maanden. “Ik kon hem niet geven wat hij verlangt en dat is aan de ene kant jammer, maar ik ben niet een vrouw die om zes uur de boontjes op tafel heeft staan”, vervolgt ze. “Ik heb natuurlijk wel een hoop mensen verloren die overleden zijn, maar ik heb nog nooit liefdesverdriet gehad. Ik weet dat ik de juiste beslissing heb genomen, maar toch had ik hartzeer. Dat duurt dan twee dagen en dan moet je ook wel weer doorgaan met de orde van de dag.”

Daarnaast getuigt Rachel ook over de moeilijke band met haar dochter Roxeanne (27). De twee hebben geen contact meer met elkaar. “Ik laat Rox in haar waarde en ik wil daar niets meer over zeggen. Voor hetzelfde geld is het morgen weer goed en heb ik daar uitspraken over gedaan. Dat moet je niet willen als moeder”, besluit ze.

