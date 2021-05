Rachel Hazes over laatste momenten met André: “Toen hij gestorven was, heb ik hem nog op de mond gekust”

Ondertussen was de zus van Rachel, Els Hofland, ook in het ziekenhuis aangekomen en zij stond naast het bed van de zanger toen de hartmonitor ineens begon te piepen. “Mijn zus heeft me toen geroepen en ik ben snel zijn kamer in gerend. Ik riep nog ‘Dré, Dré, we zijn hier allemaal voor jou, blijf vechten!’ Hij ging nog even rechtzitten en glimlachte. Het was net alsof hij ‘Ras’ wilde zeggen. Maar even later was hij weg. Ik heb hem toen keihard gezoend op de mond.”