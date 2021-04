Rachel Hazes over de stukgelopen relatie van André en Monique: “Heel moeilijk voor mij dat mijn zoon maar 20 was en zij al 37”

ShowbizzAndré Hazes senior zou dit jaar 70 worden en ter ere daarvan komt een nieuwe documentaire uit: ‘Kleine Jongen: het echte leven van André Hazes’. Zijn vrouw Rachel (51) licht nu in een interview al een tipje van de sluier op. Ze vertelt ook over de breuk van haar zoon André (27) en Monique (43). “Eigenlijk heb ik geen recht om te praten.”

Rachel Hazes heeft thuis nog nooit eerder vertoonde beelden liggen van haar grote liefde André. Dit jaar zou Hazes 70 zijn geworden en daarom deelt Rachel haar verhalen en privé-beelden in een documentaire. Dertien jaar lang was Rachel de vrouw van André Senior, waar ze nu over vertelt in een interview met RTL Boulevard. “Het was zeer emotioneel om terug het archief in te duiken. Er kwamen wel veel mooie herinneringen naar boven, zoals de vakantiebeelden. Op vakantie kon André gewoon André zijn, daar was hij niet ‘André Hazes, de artiest’. Daarom was hij zo'n leuke man voor mij en een leuke vader voor de kinderen”, aldus Rachel.

Naast mooie momenten, kende de familie ook veel ellende. Rachel verliet André toen hij verslaafd raakte aan de drank, maar kwam uiteindelijk terug. “André is in zijn jeugd seksueel misbruikt. Hij zei me toen: “Rach, je moet me echt helpen of ik ga helemaal naar de kloten’, waarop ik antwoordde: ‘We wonen misschien wel apart, maar ik laat jou nooit naar de kloten gaan’.”

Nog geen nieuwe man

Ook nu beschermt mama Hazes haar gezin. Nu de relatie van haar zoon André en zijn Monique op de klippen is gelopen, wil Rachel daar nog iets over kwijt. “Ik begrijp dat André Monique een mooie vrouw vond, maar ik had het er heel moeilijk mee dat mijn zoon maar twintig was en zij al 37. Ik heb geen recht om te praten, want mijn man was negentien jaar ouder dan mij, maar juist daarom kan ik uitleggen hoe ik het zie.”

Rachel vertelt ook dat ze nog niet klaar is voor een nieuwe man in haar leven. “Het zou raar zijn als ik de hele avond met André in mijn hoofd bezig ben en dan met een andere man slaap. Dat zou voelen als verraad.”

Het volledige interview kan je hier bekijken. ‘Kleine Jongen: het echte leven van André Hazes’ is vanaf woensdag 14 april te zien op NPO 3.

LEES OOK: