Rachel Hazes openhartig over inktzwarte periode: “Ik had al een brief aan mijn kinderen geschreven” Cindy van Rijswijk

22 augustus 2020

09u10

Bron: AD 0 Showbizz Rachel Hazes (50), de moeder van André Hazes junior, belandde naar eigen zeggen in een zware depressie na de dood van wijlen volkszanger André Hazes. Dat vertelde ze vrijdagavond openlijk in een televisieprogramma. De depressie dreef haar langzaam naar de donkerste uithoeken van haar geest. “Op een gegeven moment zie je geen licht meer aan het einde van de tunnel.”

In het gloednieuwe programma ‘Het hek van de dam’ krijgen bekende Nederlandse duo’s de verantwoordelijkheid over een kudde schapen. Voormalig strafadvocaat Bram Moszkowicz (60) en Rachel Hazes (50) beten vrijdagavond de spits af. De twee bleken het goed met elkaar te kunnen vinden, wat leidde tot zeer persoonlijke en emotionele ontboezemingen. Zo vertelde Rachel over de diepe dalen waar ze doorheen ging. “Na de dood van André heb ik tien maanden op yoghurt geleefd”, vertelt ze. “En gedronken, dat had ie leuk gevonden. Ik was goed voor een fles bessen per dag. Ik was 12 kilo afgevallen en woog nog maar 45 kilo. En ik was al niet dik. Dat is wat stress met je doet.”

De geboren Rotterdamse liep vervolgens weken rond met zelfmoordplannen. ,,Op een gegeven moment was het te veel, dan zie je geen licht meer aan het einde van de tunnel. Wat er over me werd geschreven in die tijd was allemaal niet waar. Ik was moegestreden, ik dacht: ik ga naar André en naar mijn moeder”, aldus een geëmotioneerde Rachel. “Ik heb twee weken van tevoren een mes gekocht, contant betaald zodat ik niet getraceerd kon worden. Ik heb een brief aan mijn kinderen geschreven en ik dacht: ik doe het in de badkamer, dan hebben ze er het minste last van als ze me vinden.”

Inmiddels gaat het weer goed met Rachel, die onlangs naar een appartement in Barcelona verhuisde. Van daaruit werkt ze aan het vervolg opa de Hazes-musical en aan haar tweede boek getiteld ‘Als je alles weet’. Op de vraag van Bram of ze toe is aan een nieuwe liefde zegt Rachel: ,,Ik ben er niet naar op zoek. Maar als het me overkomt, als het me ooit gegeven is, zou het mooi zijn.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.