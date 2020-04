Rachel Hazes openhartig over drie jaar durende ruzie met zoon André: “Ik heb geprobeerd mijn kind te beschermen voor iets” Silke Denissen

12 april 2020

08u37

Bron: AD/Telegraaf 2 Showbizz In het Nederlandse tv-programma ‘Hoge Bomen' was zaterdag Rachel Hazes (50) te gast. De Nederlandse liet er in haar hart kijken, en vertelde onder meer over de ruzie met zoon André (26) en over hoe ze aan haar tijd met zijn vader terugdenkt.

Drie jaar lang had Rachel Hazes geen contact meer met haar zoon André. Als reden geeft de Nederlandse op: “Ik heb geen ruzie gemaakt. Ik heb geprobeerd om mijn kind te beschermen voor iets.” Daarmee doelt Rachel op de relatie die André kreeg met Monique. Die twee zijn - ondanks een relatiebreuk van een paar maanden - nog steeds samen. “Maar ik wilde hem niet beschermen voor haar”, verzekert Rachel presentator Jeroen van der Boom. “Monique is een hartstikke goede vrouw, maar ik gunde hem zijn mooie jaren. Ik vond hem te jong. De wereld lag aan zijn voeten en Dré is nooit thuis. Ik vond het zonde dat hij meteen in relatie stapte én een kind nam. Maar het is niet aan mij. Er wordt niet om mijn mening gevraagd.” Rachel geeft toe dat ze haar mening te snel ongevraagd heeft gegeven en dat spijt haar, zegt ze. “Ik zou het ook nooit meer doen. Al heeft hij er nu één van 80, heeft ze drie gebitten in, dan zeg ik nog dat ik haar leuk vind”, lachte ze.

De breuk woog zwaar op Rachel, die zegt dat ze een zware burn-out kreeg en “hele gekke dingen” deed. “De breuk met Dré was de genadeklap, als je drie jaar je kind niet ziet. Ik hoop dit nooit meer met mijn een van mijn kinderen mee te maken. Ik trek dat niet. Ik wil met iedereen ruzie maken, maar niet met mijn kinderen.”

Ondertussen is het allemaal weer koek en ei tussen moeder en zoon. “Iedere dag belt hij om 4.00 uur”, verklapt Rachel. “Dan is hij klaar met werken en is hij nog wakker. Dan belt ‘ie. Dan kunnen we anderhalf uur praten. Van de week belde hij om vier uur en dan zitten we tot half zes aan de telefoon. Godzijdank, want ik heb hem zo gemist.”

In het tv-programma ging het ook over André senior, haar in 2004 overleden man. Volgens Rachel zullen ze elkaar na haar overlijden terug zien. “Ik ken hem natuurlijk donker, met van die bakkenbaardjes. Maar hij is inmiddels natuurlijk zeventig, dus hij is grijs geworden”, denkt ze. Ze vermoedt dat de zanger haar zal meenemen naar de Petrus-bar. “En dan zegt hij: luister, pappie was trots op jou in het leven. Maar wat heb jij het stoer gedaan na mijn overlijden.”

Volgens Rachel is het haar belangrijkste taak om de nalatenschap en reputatie van Hazes te beschermen. “Ik heb niet gekozen voor die taak, ik had liever dat hij het iemand anders had gevraagd. Maar het stond in zijn testament. André heeft het mij gevraagd en dus doe ik het.” En tot slot vertelt ze dat ze maar van een ding spijt heeft gehad in haar leven: dat ze is begonnen met roken. “Als ik vroeger inlichtingen belde, zeiden mensen: meneer, ik verbind u door”, lacht ze. “Maar verder zou ik mijn hele leven hetzelfde overdoen. En ik zou zeker weer op mijn vijftiende verliefd worden op André.” Rachel en André trouwden in 1991. Hij is dan 40, zij 21.

Lees ook:

Verjaardagsfeest mama André Hazes legt nieuwe familieruzie bloot

Moeder van André Hazes na woelig 2019: “Ik koester dat ik weer contact heb met mijn kind”