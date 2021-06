Rachel Hazes nodigt journaliste uit voor thee na ‘haatcolumn’: “Geen zure, die heb je niet nodig”

Zure thee

Ze benadrukt bovendien dat de zaken zo goed gaan en dat ze al bezig is met een tweede bar in Barcelona. “Leuk hè, dat het zo goed gaat!” vervolgt Rachel. “En meid, als jij mij graag gratis advies wil geven, mag ik dat ook aan jou geven. Probeer je eens te verdiepen in de medemens voordat je dingen gaat tikken. Of iemand nu dik of dun, opgespoten lippen heeft, LGBTI is, of als iemand af en toe onder de zonnebank gaat”, aldus Rachel. “Leven en laten leven.”

Donkere periode

Rachel lijkt te weten waar ze over praat. Zelf gaf ze vorig jaar in het Nederlandse programma ‘Het Hek van de Dam’ toe dat er momenten zijn geweest dat ze er zelf aan dacht haar leven te beëindigen. “Het was me op een gegeven moment allemaal te veel”, vertelde ze over die donkere periode in haar leven. Dat ging zo ver dat ze al precies had uitgedacht hoe ze zichzelf van het leven zou beroven. “Ik heb twee weken van tevoren een mes gekocht. Ik heb contant betaald, zodat ik niet getraceerd kon worden. Ik heb een brief aan mijn kinderen geschreven en ik dacht, ik doe het in de badkamer, dan hebben ze er het minste last van als ze me vinden.”