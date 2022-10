Rachel Hazes in hoger beroep in oud geschil met dochter Roxeanne

Showbits K3'tjes Marthe & Julia gokken op babynaam Hanne: “Dit vinden we echt de beste keuze”

Voor de interviews moet de hoogzwangere Hanne even verstek geven, maar ze schittert wel met bolle buik in de nieuwe K3-clip ‘Vleugels’. “En ook dat was best wel zwaar, maar Hanne heeft daar minder over geklaagd dan wij. Hoewel we elkaar bijna geslagen hebben met die vleugels, want die waren best wel groot”, vertellen Marthe en Julia. Nu Jarne de twee in een onderonsje heeft, kan hij ook al eens polsen of zij al weten of de baby een jongen of een meisje wordt en of Hanne al een naam heeft gekozen. “Wij hebben wel een naam in gedachte”, verklappen de twee. Bekijk het in deze nieuwe Showbits.

