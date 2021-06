Rachel Hazes: “Het gaat hartstikke goed tussen mij, Sarah en André”

Dat Rachel goed overeenkomt met haar nieuwe schoondochter, is geen geheim. “Ben heel blij met haar. Ze is altijd eerlijk", vertelde ze een tijdje geleden al. En onder een foto van Sarah schreef ze: “Niet alleen de knapste, maar ook nog eens de liefste." André’s vorige vriendin, Monique, viel dan weer helemaal niet in de smaak bij Rachel. “Ik begrijp dat André Monique een mooie vrouw vond, maar ik had het er heel moeilijk mee dat mijn zoon maar twintig was en zij al 37", liet ze onder meer optekenen. “Ik heb geen recht om te praten, want mijn man was negentien jaar ouder dan mij, maar juist daarom kan ik uitleggen hoe ik het zie.”

Tijdens z'n relatie met Monique had André dan ook amper contact met z’n moeder. Pas in 2017 legden de twee het weer bij. Dat is althans het officiële verhaal. Volgens Rachel had zij echter al die tijd contact met haar zoon, al mocht Monique dat niet te weten komen. “We hebben elkaar altijd gewoon gesproken. Al moest het wel stiekem, want Monique mocht dat niet te weten komen", klonk het in RTL Boulevard. “Het is (...) geen geheim dat het me ergert dat ze door zoveel mensen als een soort Moeder Teresa wordt gezien. Maar ik zal nooit vergeten dat ik op 11 april 2017 opgenomen werd in een psychiatrische inrichting, en Monique op exact dat moment een bericht postte waarin stond dat karma zijn werk had gedaan. Dan zit je niet goed in elkaar, hoor”, liet Andrés moeder zich in Story ontvallen.