Rachel Hazes haalt uit naar dochter Roxeanne: “Schaam je...”

ShowbizzDe storm in de familie Hazes leek even te gaan liggen zijn na de veelbesproken breuk tussen André (27) en Monique Westenberg (43), maar aan die periode van rust maakte Rachel Hazes (51) abrupt een einde. En plein public zette ze haar dochter, Roxeanne Hazes (28), te kijk op sociale media. De fans van de zangeres konden er niet mee lachen en uitten op hun beurt hun woede tegenover Rachel.

Het begon met een schattige foto van Monique Westenberg, de ex-verloofde van André Hazes, waarmee ze haar hond Frenkie een gelukkige verjaardag wenste. Daarop reageerde Roxeanne Hazes: “Fenders vriendje. Gefeliciteerd!” De zangeres verwees zo naar haar zoontje die het blijkbaar goed met de viervoeter kan vinden. Rachel Hazes was duidelijk niet gediend met die reactie en haalde zwaar uit naar haar dochter: “Hij had beter vriendjes met Davinci (de voormalige hond van Roxeanne, nvdr.) kunnen worden in plaats van hem na negen jaar weg te doen! Schaam je...”

Die reactie kwam Rachel duur te staan, want fans van de zangeres maakten heel duidelijk zulke commentaren niet te kunnen appreciëren. “Waar haal je het lef vandaan? Schaam je dat je zo tegen je bloedeigen dochter durft te praten. Ronduit respectloos.” Iemand anders schrijft: “Verzuurd mens, elke schreeuw om aandacht aangrijpen. Heb je nog niet genoeg schade aangericht?”

Docuserie

Daarnaast ligt Rachel in Nederland al twee weken onder vuur door de nieuwe NPO3-reeks ‘Kleine jongen: het echte leven van André Hazes’. Een vierdelige docuserie met nooit eerder vertoonde beelden uit het leven van de volkszanger André Hazes senior, zoals de bruiloft van André en Rachel, vakanties, verjaardagen en behind the scenes-beelden van concerten. Ook familie en vrienden - waaronder Rachel Hazes - halen voor de gelegenheid persoonlijke herinneringen aan André senior op. Al kwam die serie er tot groot ongenoegen van Roxeanne. “Aangezien ik niets anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelf gekozen moment willen bekijken en aan mijn kind willen laten zien”, schreef de zangeres onlangs op Instagram. Ze werkte zelf niet mee aan de docureeks.

Ook haar oudere halfzus Nathalie – de oudste dochter van Hazes senior – vertelde aan Privé dat de eerste aflevering haar van slag had gemaakt. “Inmiddels heb ik ook de tweede aflevering gekregen. Ook deze episode heeft mij zoveel pijn gedaan. Ik ben er echt kapot van, maar ga niet met mijn vinger wijzen. Maar dat dit mogelijk is, is onvoorstelbaar. Zo wil ik me mijn vader niet herinneren.”

Ondertussen op Ibiza

André Hazes junior heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden van het hele drama. Hij lijkt de enige Hazes te zijn die nog door één deur kan met zijn moeder. Ondertussen zit hij lekker op het idyllische eiland Ibiza met zijn nieuwe liefde Sarah van Soelen (25) en ze hebben het er duidelijk naar hun zin.

