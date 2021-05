Rachel Hazes en Sarah van Soelen zijn twee handen op één buik: “Ben erg blij met haar”

In een interview met RTL Boulevard had Rachel alleen maar lovende woorden voor haar nieuwe schoondochter. “Ben heel blij met haar. Ze is altijd heel eerlijk”, aldus Rachel. Al had de moeder van André zijn nieuwe vriendin al een tijdje geleden goedgekeurd. “Niet alleen de knapste, maar ook nog eens de liefste”, reageerde moeder Hazes enkele weken geleden onder een foto van Sarah. En ook Sarah gaf gisteren kort nog een interview. Daar vertelde ze wat meer over alle extra aandacht die ze momenteel krijgt. “Het is allemaal nog nieuw, maar wel heel leuk”, aldus van Soelen.