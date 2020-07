Rachel Hazes betaalt nieuw Lego-beeld André uit eigen zak BDB

07 juli 2020

19u55

Rachel Hazes (50) gaat een 'hufterproof' beeld van haar overleden man André zelf bekostigen. Die beslissing neemt ze nadat het Lego-beeld van de schlagerzanger op de Dam in Amsterdam vernield werd . Dat meldt Remon van Zoggel van Dutch Decor Finish, de producent van het kunstwerk.

Kunstenaar Street Art Frankey, die de sculptuur ontwierp, meldde maandag al dat Rachel Hazes hem had gevraagd een nieuwe André te maken die wél tegen een stootje zou kunnen. “Ze heeft mij gevraagd de Rolls Royce onder de beelden te maken, eentje die ‘hufterproof’ is”, vertelde hij toen.

De artiest plaatste zeven dagen geleden een grote versie in Lego van André Hazes op de Dam, ter gelegenheid van de 69ste geboortedag van de zanger. Het beeld bleek maandagochtend na amper zes dagen vernield te zijn. Het geel-zwarte hoofd en zijn hoed lagen in stukken naast het werk.



De Amsterdamse ondernemersvereniging, die de opdracht voor het ontwerp van het beeld had gegeven, liet dinsdag weten geen nieuwe pogingen te ondernemen om een nieuwe versie van het standbeeld op de Dam te zetten. Maar Rachel Hazes lijkt hier nu dus anders over te denken. Het is onduidelijk wanneer het tweede beeld klaar zal zijn en waar het komt te staan.