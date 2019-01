Raar maar waar: Disneyland verft alles dat je niet mag zien groen (en dat wérkt) MVO

30 januari 2019

10u41

Bron: The Sun 0 Showbizz Dat Disneylandparken tot in de details worden uitgewerkt, weten we allemaal. Toch zijn er dingen waar we vaak overheen kijken... en dat is de bedoeling. Disney ontwikkelde namelijk een specifieke tint groene verf voor dingen die we eigenlijk niet mogen zien. Gek genoeg werkt dat nog ook.

De ‘Imagineers’, het team ingenieurs dat speciaal voor Disney de nieuwste snufjes verzint, ontwikkelde een groene tint die ‘lelijke’ stukken van het decor in de achtergrond doet opgaan.

Ga het maar na: vuilnisbakken, hekken, luifels, paraplu’s, de ingang van personeelsruimtes, bepaalde gebouwen, daken en zelfs de kleding van medewerkers die geen prominente rol in het park vervullen... al die dingen zijn groen. Dat verklaarde Imagineer Gavin Doyle zopas in een interview met The Insider. “Het doel van die kleur is om objecten te doen ‘verdwijnen’, of om ze in ieder geval niet in het oog te doen springen. De kleur is zodanig ontwikkeld dat ze in het kleurenspectrum van het park opgaat, zodat ze totaal niet opvalt. Het is een trucje dat we uithalen met je hersenen.”

Het gaat volgens hem om een ‘grijsgroen met een tikkeltje blauw’ dat de Imagineers al grappend ‘go away green' hebben gedoopt. Die alliteratie werkt in het Nederlands even goed als ‘ga weg groen’. De kleur wordt niet alleen in alle Disneyparken gebruikt, maar ook op hun cruiseschepen, binnen in attracties en in de hotels.

“Let op, het gaat niet om één exact dezelfde tint groen”, klinkt de uitleg. “Het hangt af van de omgeving. Zijn er veel bomen in de buurt, dan zal het groen daarop lijken. Zo niet, dan passen we de kleur aan. Ik weet het, het lijkt te simpel om waar te zijn,” lacht Doyle. “Maar het werkt wel degelijk.”