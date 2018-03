Raadselachtige verdwijningen, bizarre complotten en vreemde sterfgevallen: de grootste showbizz-mysteries ooit Kristien Delaplace en Sarah Heylen

31 maart 2018

12u00 0 Showbizz De onopgehelderde verdrinkingsdood van actrice Natalie Wood blijft beroeren. Meer dan 35 jaar later duiken nog steeds 'nieuwe elementen' op. De zaak-Natalie Wood is lang niet het enige mysterie in de showbizz.

Natalie Wood, die o.a. meespeelde in 'Rebel Without a Cause' en 'West Side Story'', was in de jaren 60 en 70 één van Hollywoods meest glamoureuze actrices. Het was dan ook wereldnieuws toen ze in de nacht van 28 op 29 november 1981 in mysterieuze omstandigheden om het leven kwam. Destijds hield de politie het op een ongeluk, maar eigenlijk geloofde niemand dat. Natalies echtgenoot, acteur Robert Wagner (nu 88), kwam meer en meer in het vizier.

Het echtpaar Wagner-Wood maakte een trip met hun jacht naar een eiland voor de kust van Californië, in het gezelschap van acteur Christopher Walken. Op 29 november 1981, omstreeks zeven uur 's morgens, vond het kustwacht het levenloze lichaam van Natalie, amper 43 jaar. Twee weken later werd de zaak geklasseerd als een jammerlijk ongeval. Natalie zou per ongeluk in het water zijn terechtgekomen toen ze met de sloep probeerde weg te varen. Ze had gedronken en kon niet zwemmen. Voor de talrijke blauwe plekken op haar armen en benen werd geen verklaring gevonden.

In 2011 werd de zaak heropend. De doodsoorzaak werd veranderd van 'verdrinking door ongeluk' in 'verdrinking en andere ongedetermineerde factoren'. Reden voor die ommezwaai is het boek dat de kapitein van Wagners jacht over het drama schreef. Hij hoorde het koppel ruziemaken - Wagner zou jaloers geweest toen Natalie te veel flirtte met Christopher - en er sneuvelden enkele flessen. Waarop Wagner zou geroepen hebben: "Maak dat je van mijn f*cking boot bent!' Een vrouw op een naburig jacht hoorde een vrouw 'Help, ik verdrink' roepen. Ze belde de hulpdiensten, maar de beloofde helikopter kwam nooit...

Wagner wordt sinds de heropening van de zaak als een mogelijke verdachte beschouwd. Hij zou het vertikt hebben zijn vrouw te helpen toen ze in het water viel. Volgens de onderzoekers rammelt zijn verklaring van 1981 aan alle kanten. De hoogbejaarde acteur weigert echter alle medewerking met de politie. We zullen allicht nooit weten wat zich precies heeft afgespeeld aan boord van de Splendour.

Manic Street Preachers-gitarist Richey Edwards: spoorloos verdwenen

Gitarist Richey Edwards was het populairste lid van de Welshe Manic Street Preachers. Vlak voor ze op tournee door de VS zouden vertrekken, verdween Edwards. Hij werd het laatst gezien op 1 februari 1995 door een taxichauffeur die hem naar een brug moest brengen. Omdat veel van de Manic Street Preachers- songs over zelfverwonding, pijn en depressie gingen, werd aangenomen dat Edwards, 27 jaar jong, zelfmoord pleegde. In 2008 werd hij officieel dood verklaard. Zijn familie blijft echter zoeken naar een verklaring, en de politie onderzoekt nog altijd mogelijke sporen.

Marilyn Monroes 'zelfmoord': complot van haar minnaar en haar psychiater?

Marilyn Monroe werd op 5 augustus 1962 dood teruggevonden in haar huis in Brentwood, 36 jaar jong. Officieel luidde het d at ze 'waarschijnlijk zelfmoord pleegde', maar er blijft een waas van mysterie rond haar dood hangen. Verschillende samenzweringstheorieën blijven in zwang. De meest gangbare: Marilyn werd vermoord door de maffia, de CIA of de Kennedy's.

In het boek ‘The Murder of Marilyn Monroe: Case Closed’ dat in 2014 verscheen komen verschillende getuigen aan het woord. Zij duiden Robert 'Bobby' Kennedy, de jongere broer van JFK, aan als opdrachtgever van de moord.

In de zomer van 1962 stuurde John F. Kennedy zijn broer Bobby naar LA om Marilyon Monroe duidelijk te maken dat zij de president niet meer op het Witte Huis mocht bellen, zo stellen de auteurs van het boek. De Amerikaanse president zou zijn vrouw Jackie niet in de steek laten om met Marilyn te trouwen. Maar Bobby werd op zijn ‘missie’ zelf verliefd en eindigde in bed met de sexy superster.

Toen Marilyn begreep dat ook Bobby zijn vrouw niet voor haar zou verlaten, dreigde zij ermee hun relatie te onthullen op een persconferentie. Ze had een rood dagboekje waarin ze de vuile was van de Kennedy’s genoteerd had.

Robert wou dat dagboek koste wat kost in zijn bezit krijgen. Hij zette Marilyns psychiater Ralph Greenson, met wie ze ook een verhouding had, onder druk om de zaak "op te lossen”.

Op de fatale avond zocht Robert Marilyn op met twee bodyguards. Eén van hen diende Marilyn kalmeringsmiddelen toe, terwijl Kennedy naar het rode dagboek zocht. Monroe bleef niet lang verdoofd en de twee bodyguards hielden haar vervolgens in bedwang, kleedden haar uit en gaven haar een cocktail van meer dan 30 pillen.

Die nacht vond de huishoudster Marilyn en belde de hulpdiensten. Terwijl de ambulanciers haar probeerden te redden, kwam dr. Greenson binnen en liet het reanimeren met de speciale beademingsmachine stopzetten. Hij gaf Marilyn vervolgens een injectie met pentobarbitol, die later dodelijk zou blijken.

Het lichaam van Marilyn Monroe zou nog van het gastenverblijf naar haar eigen slaapkamer zijn verlegd om het op zelfmoord te doen lijken.

Mysterieuze tijdreizigster op p remière van Charlie Chaplin-film

Een jonge Ierse filmliefhebber ontdekte iets vreemds op beelden van de filmpremière van Charlie Chaplins 'The Circus' uit 1928. Uit het publiek dat de première bijwoonde in het Chinese Theatre in Hollywood duikt plots een vrouw op die druk aan het... gsm'en is. Zo lijkt het althans: de dame houdt iets tegen haar oor en praat erin en lacht. Volgens sommigen hét bewijs dat tijdreizigers echt bestaan. Anderen houden het erop dat de dame in kwestie tandpijn had en een zakje met ijs tegen haar wang hield, of dat ze haar hoorapparaat op z'n plaats probeerde te houden.

De bizarre verdwijning van 'Beethoven'-acteur Joe Pichler

Kindacteur Joe Pichler speelde eind jaren 90 in twee 'Beethoven'-films en had kleinere rolletjes in verscheidene films en tv-series. Op 5 januari 2006 verliet Joe, 18, het huis van een kameraad na een feestje. Hij werd nooit meer gezien. Zijn Toyota werd dagen later verlaten teruggevonden op de parking van een Mexicaans restaurant. Er zou een briefje in de auto zijn gevonden waaruit bleek dat hij zelfmoordgedachten had. De politie heeft geen echte bewijzen om aan te nemen dat Joe werd ontvoerd, vermoord of zelfmoord pleegde, maar ze gaat ervan uit dat hij van een brug sprong. Joes moeder gelooft echter niet dat haar zoon zichzelf iets heeft aangedaan. Volgens haar is iemand verantwoordelijk voor zijn verdwijning.

De vete tussen Frank Sinatra en Woody Allen

Toen Mia Farrow in 1993 ontdekte dat haar man Woody Allen een affaire had met haar adoptiedochter Soon-Yi, stortte ze haar hart uit bij haar ex-man Frank Sinatra. Farrow en Sinatra waren na hun scheiding close vrienden gebleven. Sinatra was rázend op Allen, en volgens biograaf David Evanier wilde hij de maffia op hem afsturen "om zijn benen te breken". Een concertorganisator met wie Sinatra close was, getuigde later: "Frank wilde Allen laten uitschakelen. Hij hield van Mia. Hij sprak elke dag met drie mensen: zijn vrouw, zijn dochter Nancy én Mia." Uiteindelijk ging het plan niet door, naar verluidt omdat Franks connecties bij de maffia het "te veel gevraagd" vonden.

Zette Elvis Presley zijn eigen dood in scène?

Al sinds zijn overlijden op 16 augustus 1977 wordt er gespeculeerd of de dood van Elvis Presley al dan niet in scène is gezet. In de loop der jaren zijn er immers opmerkelijke verhalen naar boven gekomen.

Zo zou het lichaam dat opgebaard lag veel slanker zijn dan Elvis in zijn laatste maanden was. Ook leek het lichaam te zweten, wat sommigen doet vermoeden dat er een wassen beeld in de kist lag.

In de nacht na zijn overlijden vloog ene John Borrows van Memphis naar Buenos Aires. Onder die naam checkte Elvis altijd in bij hotels en op vliegtuigen, om met rust gelaten te worden.

Elvis, die nu 83 jaar zou zijn, zou een rolletje spelen in de film Home Alone (1990) die 13 jaar na zijn overlijden pas uitkwam. In de film is een figurant te zien die fel op hem lijkt. Ook zou de figurant precies dezelfde hoofdbeweging maken als Elvis vaak deed.

Er zijn ook mensen die beweren Elvis te hebben gezien op zijn landgoed Graceland in Memphis. Volgens anderen is het niet Elvis, maar simpelweg de tuinman die het landgoed onderhoudt.

Het tragische lot van The Black Dahlia

Actrice Elizabeth Short, die The Black Dahlia werd genoemd omwille van haar voorliefde voor donkere kledij, hoopte in Hollywood naam en faam te maken. Dat deed ze, maar niet op de manier die ze voor ogen had. De zaak-Short geldt nog steeds als één van de meest beruchte moordzaken ooit.

Het lijk van Elizabeth werd op 15 januari 1947 gevonden op een braakliggend stuk grond in Hollywood. Ze was naakt, doormidden gesneden en haar ingewanden waren verwijderd. Elizabeths mond was van oor tot oor opengesneden.

Shorts dood veroorzaakte destijds een schokgolf door Hollywood en heel Amerika. Iedereen wilde weten wie de bloedmooie vrouw zoiets gruwelijks had aangedaan. Toch zullen we allicht nooit weten wie The Black Dahlia vermoordde.

De 'vermiste' man van Olivia-Newton-John

Twaalf jaar nadat hij van de aardbodem verdween, werd Olivia Newton-Johns vermiste vriend opgemerkt in Mexico. De 'Grease'-ster was negen jaar samen met de Koreaanse cameraman Patrick McDermott toen hij in 2005 tijdens een vistrip verdween. Olivia was kapot van verdriet. In 2008 werd Patrick officieel dood verklaard, ook al had niemand van de 22 medepassagiers op de vissersboot Freedom hem overboord zien gaan.

Vorig jaar werd McDermott echter herkend in het dorpje Sayulita in Mexico. Hij zou er samenwonen met een andere vrouw. De man wordt er nu van verdacht zijn eigen dood in scène gezet te hebben. Reden: hij moest zijn ex-vrouw nog duizenden dollars aan alimentatie voor hun zoon Chance.

De mysterieuze verdwijning van Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi was de dochter van het populaire popduo Al Bano en Romina Power en kleindochter van de legendarische Hollywood-acteur Tyrone Power. Ylenia zette haar eerste stapjes in de showbizz als bordjesdraaister in het Italiaanse 'Rad Van Fortuin'. Op haar 23ste besloot Ylenia dat ze de wereld wilde zien, maar tijdens haar trip naar New Orleans, op 6 januari 1994, verdween ze spoorloos.

Onderzoek wees uit dat Ylenia een kamer had gedeeld met de 54-jarige straatmuzikant Alexander Masakela, die een verleden van druggebruik en seksueel geweld meesleepte. Hij probeerde te betalen voor de kamer met Ylenia's paspoort en reischeques. Enkele weken later werd Masakela gearresteerd voor een verkrachting, maar weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Een veiligheidsagent zou achteraf beweren dat hij een vrouw die aan Ylenia's beschrijving voldeed van een brug zag springen de nacht dat ze verdween, maar haar lichaam werd nooit gevonden.

George Reeves: de onopgeloste dood van Superman

George Reeves, die in de jaren 50 gestalte gaf aan Superman in de gelijknamige tv-reeks, overleed op 16 juni 1959 aan een schotwonde in zijn hoofd. Reeves lag naakt op zijn bed, met zijn voeten op de grond en het pistool ertussen. Hij zou depressief geweest zijn omdat z'n carrière aan het slabakken was, maar lang niet iedereen gelooft dat hij zelfmoord pleegde.

Er waren verscheidene mensen in huis toen Reeves stierf, onder andere zijn verloofde Leonore Lemmon. Toch duurde het een hele tijd voor iemand de politie belde. Volgens hun verklaringen omdat ze allemaal te dronken waren.

Vermist: model Tammy Lynn Leppert

Tammy Lynn Leppert was een model uit Florida dat de ene schoonheidswedstrijd na de andere won. Ze droomde van een acteercarrière. In juli 1982 woonde Tammy Lynn een feestje bij waar 'iets' moet gebeurd zijn. Ze begon zich vreemd te gedragen, werd paranoïde en gewelddadig.

In 1983 kreeg ze een rol in de gangsterfilm 'Scarface'. Tijdens het draaien van een geweldscène met veel nepbloed stortte ze in. Ze werd kort opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. In juli 1983 verliet ze het ouderlijk huis met een vriend, die haar na een woordenwisseling afzette aan Cocoa Beach. De 18-jarige Tammy Lynn werd nooit meer gezien. De politie dacht aanvankelijk dat ze thuis was weggelopen, maar er zijn nog meer theorieën. Zo zou ze mogelijk het slachtoffer zijn geworden van Christopher Wilder, een beruchte seriemoordenaar die in die periode jonge modellen in Florida viseerde. Een andere thesis is dat Leppert werd vermoord door omdat ze te veel wist van een drugs- en geldwitwasoperatie. Haar lichaam werd nooit teruggevonden.

De verdrinking van Rolling Stone Brian Jones: ongeluk of moord?

Rolling Stones-gitarist Brian Jones werd in 1969 dood aangetroffen in zijn zwembad. Hij was 27. Jones stierf exact een maand nadat hij uit de band was gezet die hij zelf had opgericht. Een ongeluk, luidde de officiële doodsoorzaak. Verdronken na een drugsparty. Vrienden en familie van de gitarist geloven echter dat er meer aan de hand is.

Er verschenen twee boeken over Jones' doos. 'Who Killed Christopher Robin?' en 'Paint it Black: The Murder of Brian Jones', geschreven door de Zweedse vrouw die Jones in het zwembad vond. In beide boeken wordt ervan uitgegaan dat de gitarist werd vermoord door een aannemer die in zijn huis aan het werk was. Die man, Frank Thorogood, zou op zijn sterfbed bekend hebben dat hij Jones doodde na een ruzie over geld. De politie heropende het onderzoek toen er een bandopname opdook met de bekentenissen van Thorogood, maar de zaak is nog steeds niet opgehelderd.

Wat had Kirk Douglas te maken met de verdwijning van Jean Spangler?

Starlet Jean Spangler verdween spoorloos op 7 oktober 1949. Ze had een afspraak met haar ex-man in verband met achterstallig alimentatiegeld, zo vertelde ze aan haar schoonzus die kwam babysitten. Jean, 26, werd nooit meer teruggezien. Twee dagen na haar verdwijning werd haar handtas gevonden in Griffith Park in Los Angeles, met daarin een mysterieus briefje: “Kirk, ik kan niet langer wachten. Ik ga naar dr. Scott. Het is het beste zo nu moeder niet thuis is."

Wie was Kirk? Velen geloofden dat het briefje gericht was aan 'Spartacus'-acteur Kirk Douglas. Hij meldde zich ook bij de politie. Jean was een figurante in één van zijn filmen, maar hij had haar nooit ontmoet.

Volgens Jeans vriend was zij drie maanden zwanger op het moment van haar verdwijning. Was zij op weg naar 'dr. Scott' voor een (illegale) abortus. Sommigen geloven dat ze stierf tijdens de procedure en dat de dokter haar lichaam dumpte. Of Kirk Douglas een rol speelde in dit drama, is nooit geweten. Jean Spangler blijft tot op de dag van vandaag vermist.

Anna Nicole Smith en haar zoon: verdachte overlijdens

Op 8 februari 2007 werd Anna Nicole Smith (echte naam Vicky Lynn Hogan) bewusteloos aangetroffen in een hotelkamer in Florida. Ze overleed op weg naar het ziekenhuis. Smith poseerde geregeld voor Playboy en in 1993 werd ze Playmate van het Jaar. Op haar 26ste trouwde ze met de 89-jarige miljardair J. Howard Marshall. Na zijn overlijden brak een juridische strijd over de erfenis uitbrak tussen Smith en de kinderen van Marshall. Op het moment van haar dood was er nog geen uitspraak in die zaak.

Vijf maanden eerder, drie dagen nadat ze was bevallen van een dochter, overleed Anna Nicoles 20-jarige zoon Daniel aan een combinatie van methadon en antidepressiva.

Pas toen haar testament werd geopend, werden er vraagtekens geplaatst bij beide overlijdens. Anna Nicole liet alles na aan haar zoon, maar Stern kreeg de erfenis in beheer tot de jongen oud genoeg was. Velen geloven dat hij verantwoordelijk zou zijn voor deze twee plotse overlijdens.

Lana Turners vriend Johnny Stompanato: neergestoken, maar door wie?

In 1957 begon ex-militair en onderwereldfiguur Johnny Stompanato een stormachtige, volgens sommigen gewelddadige, relatie met actrice Lana Turner. Een jaar later werd de toen 32-jarige Stompanato doodgestoken in haar huis in Beverly Hills. Lana's tienerdochter Cheryl bekende meteen. Ze zou haar moeder verdedigd hebben toen die door hem werd aangevallen.

De rechter hield het op 'gerechtvaardigde doodslag', maar velen geloven dat het Lana zelf was die Stompanato neerstak en dat Cheryl de schuld op zich nam.

De onopgeloste hamermoord op Peter Ivers

Rocker Peter Ivers bracht verscheidene albums uit in de jaren 70. Hij schreef het nummer 'In Heaven' voor David Lynch' horrorfilm 'Eraserhead' en had een eigen tv-show, 'New Wave Theatre'. Op 3 maart 1983 werd de 36-jarige Ivers dood aangetroffen op zijn appartement in Los Angeles Los Angeles apartment on March 3, 1983. Hij was in zijn bed doodgeslagen met een hamer, en er was geen teken dat hij zich zou verweerd hebben. Ivers had veel vrienden in Hollywood, en toen bekendraakte dat hij dood was, verzamelde zich een pak volk aan zijn woning. De politie was verrast door d eopkomst, en vergat de crime scene te verzegelen. Vrienden van de overledene liepen in en uit, en mogelijk werden zo bewijsmateriaal vernietigd.

De meest gangbare theorie is dat Ivers werd vermoord tijdens een inbraak. Er was een slot geforceerd en men vermoedt dat er opnameapparatuur werd gestolen. Een verdachte werd nooit gevonden, de moord blijft tot op vandaag onopgelost.

De verdachte 'zelfmoord' van Hollywood-diva Thelma Todd

Eind jaren 20 - begin jaren 30 was Thelma Todd één van de meest prominente actrices in Hollywood. Ze deed mee in bijna 120 films en speelde naast legendes als de Marx Brothers en Laurel & Hardy. Op de ochtend van 16 december 1935 werd de 29-jarige Todd dood teruggevonden in haar wagen. Ze was gestikt in de uitlaatgassen. Het bizarre was dat haar auto in de garage van Jewel Carmen stond, de echtgenote van Thelma's minnaar Roland West.

Het overlijden werd aanvankelijk als een ongeluk beschouwd. Later werd dat bijgesteld naar zelfmoord, hoewel niks erop wees dat de actrice suïcidaal was. Wel waren er aanwijzingen dat er geweld aan Thelma's dood te pas was gekomen. Ze had een gebroken neus en andere verwondingen en haar gezicht en jurk zaten onder het bloed, wat erop wees dat ze buiten bewustzijn was geslagen vóór ze in de auto werd gezet en de motor werd gestart. Roland West zou op zijn sterfbed hebben bekend dat hij verantwoordelijk was voor haar dood, maar dat werd nooit officieel bevestigd. Het mysterie blijft...