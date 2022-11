Raad van bestuur VRT keurt transformatieplan goed: 68 medewerkers verliezen hun job

Showbits Bruno Vanden Broecke gaat in tegen kritiek van William Boeva op ‘Out of Office’: “Hij heeft te snel geoordeeld”

Vanavond brengt Bruno Vanden Broecke vijf mensen die kampen met een burn-out samen voor een ‘baan-brekend’ experiment in het nieuwe VTM-programma ‘Out of Office’. Op de zorgboerderij Emiliushoeve ontmoeten ze zes mensen met bijzondere kwaliteiten die elke dag vol goesting naar hun werk komen. Ontdek meer in een nieuwe Showbits.

21 november