R. Kelly haalt uit naar Time's Up-beweging Redactie

01 mei 2018

09u26

Bron: BuzzE 0 Showbizz De Time's Up-beweging, en dan specifiek de sectie Women Of Color (WOC), heeft de campagne #MuteRKelly opgezet, nadat hij de afgelopen jaren meerdere malen in het nieuws is geweest vanwege seksueel ontoelaatbaar gedrag.

WOC laat via een bericht op Twitter weten 'dat gekleurde vrouwen te lang slachtoffer zijn geweest van dergelijk misbruik, waaraan nu een einde moet komen'. De groep roept onder andere op tot het boycotten van zijn muziek. R. Kelly zelf heeft inmiddels gereageerd via zijn woordvoerder.

"Kelly steunt de pro-vrouwen acties van de Time's Up beweging. Wij begrijpen dat het bekritiseren van een artiest een goede manier is om aandacht te trekken voor deze doelen, maar in dit geval is dat absoluut onjuist en onterecht. Wij zijn ervoor dat vrouwen hun eigen keuzes maken. Time's Up is nalatig geweest in het ondervragen van vrouwen die het gezelschap van R. Kelly opzoeken en veroordelen hem zonder dat ze de feiten weten. Binnenkort zal duidelijk worden dat hij het slachtoffer is van een complottheorie, die puur en alleen is bedacht om hem, zijn familie en de vrouwen met wie hij omgaat, onderuit te halen", luidt het statement.

"Kelly's muziek is onderdeel van zowel de Amerikaanse als Afro-Amerikaanse cultuur en zal zich nooit monddood laten maken. Zwarte vrouwen en mannen zijn sinds het ontstaan van Amerika gelyncht voor het hebben van seks. Daarom verzetten wij ons hevig tegen deze publieke actie, waarbij een zwarte man ten gronde wordt gericht, terwijl hij bijzonder veel heeft bijgedragen aan de maatschappij."

De 51-jarige zanger is door de jaren heen veelvuldig beticht van seksueel ontoelaatbaar gedrag met jonge meisjes. In november kwam de Amerikaanse illusionist Morgan Strebler, die voor de zanger heeft opgetreden, naar buiten met het verhaal dat R. Kelly in 2006 twee jonge meisjes benaderde. Hij zou de 14-jarige meiden hebben meegenomen naar zijn slaapkamer in de tourbus. Enkele maanden voor die uitlating werd Kelly er door verscheidene mensen van beschuldigd jonge vrouwen vast te houden in een eigen sekte. Kelly ontkent alle aantijgingen aan zijn adres.