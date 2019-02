R. Kelly geeft zichzelf aan bij politie en wordt meteen in de boeien geslagen DBJ

23 februari 2019

08u31

Bron: anp 1 Showbizz R. Kelly (52) heeft zichzelf aangegeven bij de politie in Chicago. Dat meldt CNN. Direct nadat hij zich had gemeld bij het politiebureau werd hij in de boeien geslagen.

De advocaat van de Amerikaanse zanger zei bij de arrestatie dat zijn cliënt onschuldig is. “Ik denk dat de vrouwen liegen.”

R. Kelly is officieel aangeklaagd in tien gevallen van seksueel misbruik. Een rechter in Cook County had een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. De zaak tegen de zanger gaat volgens lokale media op 8 maart van start.

De aanklager in Cook County kondigde aan dat Kelly zaterdag zal worden voorgeleid. De zanger hoort dan of hij op borgtocht vrij mag komen. Hij riskeert drie tot zeven jaar voor elk van de beschuldigingen, aldus justitie.