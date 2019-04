R. Kelly geeft optreden van amper 28 seconden en vraagt 100 dollar per ticket ALE

09 april 2019

10u27

Bron: AP 0

R. Kelly gaf een miniconcert in een club in Springfield. Een echt miniconcert want de r&b-zanger stond slechts 28 seconden op het podium. Zo’n honderdtal fans kwam kijken en betaalden 50 tot 100 dollar voor een ticket. Na de show nam Kelly nog een halfuur de tijd om met de fans op de foto te gaan. R. Kelly werd in februari aangeklaagd voor seksueel misbruik. Hij zou vier mensen, onder wie drie minderjarigen, misbruikt hebben. Zelf houdt de zanger vol onschuldig te zijn.

